Аз съм силно стреснат от това, което чувам и виждам. Езиковата компетентност на днешното, както и да го наричаме, младо поколение, всъщност е много страшна, защото не могат да изрекат сериозни, сложно съставни изречение, в които да разкажат нещо с необходимата последователност от изречения, а на тях престои бъдещето.Това каза впо"Колкото и да не искаме те да бъдат като нас, по-възрастните, със същия този исказ и последователност, всъщност, за да попиташ изкуственият интелект нещо и той да ти отговори това, което ти желаеш, трябва да го попиташ много сериозно, задълбочено, без да имаш никаква грешка. В противен случай, дори от изкуственият интелект дигиталното поколение ще получи грешен отговор, а вината ще е в него", допълни той."За голямо съжаление, през последните години постоянно се говореше, че образованието е приоритет, един много хубав постулат, който звучи изключително вкусно тогава, когато има избори. Реалността обаче показва друго: тогава, когато трябва да се направи промяна в законодателството, образованието се превръща в една сериозна политическа скандална ситуация и накрая няма никаква промяна. Всъщност първата единствена редакция на всичко, което се случва в българското образование от българската промяна, беше през 2016 година", коментира той.И добави: "От тогава досега нищо сериозно не е реформирано, нищо сериозно не е променено. И без съмнение това намира своето отражение върху стабилното изоставане в подготовката на подрастващите ученици по отношение на тяхната всякакъв формат подготовка, включително и представянето им в ПИЗА, където всъщност се разглеждат различни посоки в дисциплините, където се представят едни или други въпроси. Промяната на законодателството ни стабилно изостава, а следващата година показва тъкмо още едно стабилно изоставане, където за голямо съжаление ние ще изостанем още повече от европейската образователна система""Единствено само личният ентусиазъм, личната последователност в ученето на учениците може да бъде гарантиран успех за тяхното по-добро представяне във всякаква друга посока. По-будни родители, както и добра мотивация в самите семейства. А там където пък, за голямо съжаление, има някаква липса на мотивация или нещо в куцащо по отношение на семейната среда, то естествено е, че не можем да очакваме нещо много, много добро", каза Стаматов."Мисля, че трябва да сме оптимисти в следващата година все така и да се надяваме, че здравият разум ще намери пресечна точка, за да има стабилно мнозинство, което да върви в посока на промени в положителна светлина, включително и на образованието. До голяма степен който и да е министерският екип занапред, има много работа по отношение на реформите в образованието, защото както в началото на разговора споменах, всъщност те просто спряха и ще чакат по-добри времена", пише той.