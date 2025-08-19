ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диян Стаматов: Мандатност за директорите - звучи демократично, но е опасно
Идеята е логична – директорите трябва да носят отговорност, а системата да гарантира качество и развитие. Това пише във Фейсбук профила си Диян Стаманов.
Ето какви плюсове отчита той от добре проведената оценка:
да даде ясна обратна връзка;
да стимулира добрите практики;
да отличава лидерите;
да насочва подкрепа там, където е най-нужна.
Но за да работи, оценяването трябва да е:
ясно регламентирано;
с прозрачни критерии;
с обективни показатели.
Без това рискува да се превърне в инструмент за натиск, а не за развитие и подкрепа на лидерството.
"Все по-често се предлага и мандатност. Звучи демократично, но е опасно", продължава той и представя своите доводи:
кандидати почти няма;
мандатността ще доведе до още по-чести смени;
училищата ще загубят устойчивост и приемственост;
ще останат "послушни изпълнители“, а не истински лидери.
"Когато няма кандидати, когато професията губи привлекателност – всяка идея за мандатност остава куха", коментира той и представя факти:
Фактите от конкурсите:
• 2024 г. → 300 нови директори.
• 2025 г. → конкурси за 450 училища, но:
• за 80 нямаше кандидати;
• 120 останаха без промяна.
"Това е ясен знак за криза на лидерството в образованието.
Само за 2 години над 620 училища – 25% от всички – вече са с нови ръководители.
Големият въпрос не е дали да има оценка или мандатност.
Големият въпрос е: Как да направим директорската професия авторитетна и привлекателна?", пише още той и предлага стъпки към това:
прозрачна и справедлива ежегодна оценка;
по-добро заплащане;
управленско обучение и подкрепа;
стимули за трудните региони.
"Без това конкурсите ще приключват с празни столове. А върху тях ще стои само табела: "Търси се лидер“", завършва публикацията си Стаматов.
