Диян Стаматов: Мандатност за директорите - звучи демократично, но е опасно

© Министерството на образованието и науката подготвя законодателна инициатива за въвеждане на ежегодна оценка на директорите.



Идеята е логична – директорите трябва да носят отговорност, а системата да гарантира качество и развитие. Това пише във Фейсбук профила си Диян Стаманов.



Ето какви плюсове отчита той от добре проведената оценка:



да даде ясна обратна връзка;



да стимулира добрите практики;



да отличава лидерите;



да насочва подкрепа там, където е най-нужна.



Но за да работи, оценяването трябва да е:



ясно регламентирано;



с прозрачни критерии;



с обективни показатели.



Без това рискува да се превърне в инструмент за натиск, а не за развитие и подкрепа на лидерството.



"Все по-често се предлага и мандатност. Звучи демократично, но е опасно", продължава той и представя своите доводи:



кандидати почти няма;



мандатността ще доведе до още по-чести смени;



училищата ще загубят устойчивост и приемственост;



ще останат "послушни изпълнители“, а не истински лидери.



"Когато няма кандидати, когато професията губи привлекателност – всяка идея за мандатност остава куха", коментира той и представя факти:



Фактите от конкурсите:



• 2024 г. → 300 нови директори.



• 2025 г. → конкурси за 450 училища, но:



• за 80 нямаше кандидати;



• 120 останаха без промяна.







"Това е ясен знак за криза на лидерството в образованието.



Само за 2 години над 620 училища – 25% от всички – вече са с нови ръководители.



Големият въпрос не е дали да има оценка или мандатност.



Големият въпрос е: Как да направим директорската професия авторитетна и привлекателна?", пише още той и предлага стъпки към това:



прозрачна и справедлива ежегодна оценка;



по-добро заплащане;



управленско обучение и подкрепа;



стимули за трудните региони.



"Без това конкурсите ще приключват с празни столове. А върху тях ще стои само табела: "Търси се лидер“", завършва публикацията си Стаматов.



















