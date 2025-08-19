Новини
Диян Стаматов: Мандатност за директорите - звучи демократично, но е опасно
Автор: Илиана Пенова 09:27
©
Министерството на образованието и науката подготвя законодателна инициатива за въвеждане на ежегодна оценка на директорите.

Идеята е логична – директорите трябва да носят отговорност, а системата да гарантира качество и развитие. Това пише във Фейсбук профила си Диян Стаманов. 

Ето какви плюсове отчита той от добре проведената оценка:

да даде ясна обратна връзка;

да стимулира добрите практики;

да отличава лидерите;

да насочва подкрепа там, където е най-нужна.

Но за да работи, оценяването трябва да е:

ясно регламентирано;

с прозрачни критерии;

с обективни показатели.

Без това рискува да се превърне в инструмент за натиск, а не за развитие и подкрепа на лидерството.

"Все по-често се предлага и мандатност. Звучи демократично, но е опасно", продължава той и представя своите доводи: 

кандидати почти няма;

мандатността ще доведе до още по-чести смени;

училищата ще загубят устойчивост и приемственост;

ще останат "послушни изпълнители“, а не истински лидери.

"Когато няма кандидати, когато професията губи привлекателност – всяка идея за мандатност остава куха", коментира той и представя факти: 

Фактите от конкурсите:

• 2024 г. → 300 нови директори.

• 2025 г. → конкурси за 450 училища, но:

• за 80 нямаше кандидати;

• 120 останаха без промяна.



"Това е ясен знак за криза на лидерството в образованието.

Само за 2 години над 620 училища – 25% от всички – вече са с нови ръководители.

Големият въпрос не е дали да има оценка или мандатност.

Големият въпрос е: Как да направим директорската професия авторитетна и привлекателна?", пише още той и предлага стъпки към това:

прозрачна и справедлива ежегодна оценка;

по-добро заплащане;

управленско обучение и подкрепа;

стимули за трудните региони.

"Без това конкурсите ще приключват с празни столове. А върху тях ще стои само табела: "Търси се лидер“", завършва публикацията си Стаматов.

 

 

 

 









Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
