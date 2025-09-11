Диян Стаматов: Необходим е двумесечен адаптивен период при прилагането на електронния формат за медицинските документи в детските градини и училищата

© Необходим е двумесечен адаптивен период при прилагането на електронния формат за медицинските документи в детските градини и училищата. Такава е категоричната ни позиция като директори на училища и детски градини.Това написа във Фийсбук профила си Диян Стаматов.



Ето какво обяснява той в публикацията си:



Данните показват, че готовността на значителна част от медицинските специалисти все още не е на необходимото ниво, за да се гарантира бърз и надежден достъп до системата. Това не е въпрос на добра воля, а на обективна липса на завършени обучения, които биха осигурили безпроблемен старт още от началото на учебната година.



Не бива да се подценяват и други важни казуси:



• липсата на достатъчно технически средства и обезпеченост с електронни подписи;



• изключително високата средна възраст на работещите в детските и училищни заведения.



Ако тези фактори не бъдат взети предвид, рискуваме да изгубим още специалисти, което би довело до хаос в системата още в началото на учебната година.



Освен това, след анонса за въвеждането на електронния формат на медицинските документи, много родители очакват системата да заработи мигновено. Тези очаквания ще доведат до напрежение и ще се отразят именно върху училищата и детските градини – институции, които по никакъв начин не носят вина за липсата на незабавно прилагане.



Не бива да има разочаровани участници в образователния и възпитателния процес. Напротив – необходимо е въвеждането да се осъществи плавно и спокойно чрез двумесечен (гратисен) период. Само така тази изключително полезна и необходима система ще заработи пълноценно, рационално и правилно.



В същото време приветстваме идеята за електронен формат – тя е ценна стъпка, която ще намали административната тежест и излишното предоставяне на хартиени документи. Успехът обаче зависи от разумното и поетапно въвеждане.



Нашият апел към Регионалните здравни инспекции, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването е да приложат плавно въвеждане чрез (гратисен) адаптивен период, без прилагане на проверки и санкции.