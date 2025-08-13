Диян Стаматов: Образованието е в криза! Лидерите ги няма 

© Криза в образованието! Ледерите ги няма. Така коментира в своя Фейсбук профил председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов, изключително малкия брои кандидати за началници на РУО.



Ето какви числа посочи той:



София – 5



Перник – 1



Велико Търново – 4



Бургас – 1



Стаматов отбеляза, че заплата е 3700 лв. бруто (~3000 лв. нето), отговорността



е да водиш цялата образователна система в региона.



"Днес почти няма желаещи. Утре може да няма и кой да бъде назначен.



Ако искаме силно образование, трябва да привлечем и задържим силни лидери:



По-достойно заплащане. Защита от политически натиск. Подготовка на ново поколение управленци. Лидери не се раждат — те се изграждат, подкрепят и задържат", пише още той.