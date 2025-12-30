Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Изразът "6–7“ е жаргон, популярен сред учениците и в социалните мрежи. Той няма конкретно значение – използва се като възклицание, реакция на абсурд или ироничен коментар към случващото се. Това пише във Facebook  профила си председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов

ФОКУС припомня, че именно 6-7 е думата на годината. 

"Ако през изминалата година учениците го възприемаха с усмивка, то с известна доза реализъм можем да предположим, че през новата – 2026 година – той ще се настани и в ежедневието на учителите.

За учителството новата година не носи промяна. Тя е просто повторение на вече познатото – ежедневно надбягване с все по-нарастващите очаквания на обществото", пише Стаматов и добавя: 

Без ясна управленска визия.

Без реални опити за реформа в образователната система.

Без признание на учителската професия като ценност и стратегическа посока за обществото.

Между битката за справяне и борбата за отстояване на себе си, понякога ни остава само едно – да усвоим жеста "6–7“ и да го повтаряме.

Защото отново сме в същия нонсенс.

Защото понякога иронията е единственият начин да съхраним смисъла там, където той отдавна е дефицит.

"6–7“ – като диагноза.

И като форма на оцеляване.

За всичко.