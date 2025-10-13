ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Диян Стаматов: Предлагаме на подрастващите отдалечено от мирогледа им учебно съдържание и очакваме същите високи резултати като преди 20-30 години
Прагматизмът в младото поколение е много по-силен, отколкото преди десетилетие, подчерта той. "Това дигитално поколение, преди да направи каквото и да е, задава простичкия въпрос "Това на мен за какво ще ми послужи някога“.“
Олекотяване на учебното съдържание се обсъжда повече от 10 години, отбеляза Стаматов.
"Промени в учебните програми, учебното съдържание и учебния план в 5., 6. и 7. клас няма. Материалът става по-труден и по-сложен за днешното поколение ученици и вместо да се подобрява, резултатът им става или по-нисък, или е непроменлива величина в годините. Изводът, който МОН трябва да направи, е час по-скоро да се финализират промените в учебните програми и да се олекоти учебното съдържание така, че да има повече време за упражнения и затвърждаване, най-вече в областта на математиката“, обясни той.
Образователната система е длъжник на учениците в България. Това обаче е проблем не само на страните от Източния блок, но и на младите поколения в Централна Европа, допълни Стаматов.
Според него съвременните технологии пречат повече, отколкото помагат на учениците. "Мобилният телефон е едно от тези средства и то задължително трябва да излезе от ръката на детето, за да може то да придобие елементарна концентрация“, категоричен бе Диян Стаматов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: