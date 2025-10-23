Дияна Русинова съобщи в личния си Фейсбук профил, че кръвната проба на водача, причинил катастрофата на пътя между Златица с. Челопеч, при която загина Мартин - е положителна!"44 годишният мъж вече е задържан и привлечен като обвиняем за умишлено ПТП, при което е причинена смърт!", пише тя.Справка напоказва, че съдебно-химическа експертиза напрвена на шофьора сочи, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила."Съболезнования към близките на Мартин Димитров. Вярвам, че истината за смъртта на това дете останало завинаги на 23 години ще излезе на яве", завършва публикацията си Русинова.