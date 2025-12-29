Остават броени дни до въвеждането на еврото като валута в България и много хора с изненада забелязват, че обменните бюра курсът на еврото не е фиксираният 1.95583, а често е по-висок – 1.98, 1.99 или дори повече. Ако решите да обменяти пари в чейндж бюро, където курсът е 1.98, за обмяната на 100 лв. губите около 0.62 евро, защото курсът в обменното бюро е по-неизгоден от официалния. Това поражда въпроси и съмнения дали се нарушава законът.Съгласно действащата нормативна уредба за работата на обменните бюра в България, те имат право да определят търговски обменен курс, който може да се отклонява с до 5% от официалния курс за съответната валута за деня, публикуван от Българската народна банка (БНБ).Важно е да се подчертае, че курсът 1.95583 лева за едно евро е официалният фиксиран курс, който БНБ използва за счетоводно и банково превалутиране, автоматичното превръщане на заплати, пенсии, депозити и кредити, държавни и финансови операции, пишат businessnovinite.bg.Този курс обаче не е задължителен търговски курс за обменните бюра при обмяна на пари в брой.Как и къде да подадем сигнал за злоупотреби след въвеждането на еврото?Всеки гражданин има право да подаде сигнал при установяване на нередностиКакво означава това на практика?Правото на отклонение до 5% означава, че курс от 1.98 или 1.99 лева за евро е напълно в рамките на закона. Разликата спрямо фиксирания курс представлява търговски марж, чрез който обменните бюра покриват разходите си и реализират печалба. Подобни вариации са допустими, тъй като дейността им се основава на пазарен принцип, а не на административно наложена цена.С други думи, таблото на чейндж бюрото не показва "официалния курс на държавата“, а цената, на която конкретният търговец е готов да купи или продаде валута.Защо това е особено видимо около въвеждането на евротоПо време на преходния период, когато левът все още е в обращение, търсенето на обмяна в евро нараства. Това естествено води до по-високи курсове "продавам“ и по-големи разлики между отделните обменни бюра.Законът позволява тези пазарни колебания именно за да не се налагат административни ограничения върху търговската дейност.Има ли риск при автоматичното превалутиране средствата ми да изчезнат?Какво трябва да знаят гражданите?Най-важното е, че никой не е длъжен да обменя пари в чейндж бюро. Банките и БНБ извършват безплатно превалутиране по официалния фиксиран курс, така че по този начин да не губите пари. Преди обмяна винаги трябва да се проверява реалният курс и крайната сума, а не само големите цифри на таблото.