Днес – 31 януари в националната селекция за "Евровизия 2026" продължават седем артисти. Тава са: Керана и Космонавтите, Молец, Роксана, Дара, Innerglow, Мона и Прея. Финалът на селекцията ще бъде излъчен тази вечер по БНТ.Артистите ще изпълнят по една авторска песен и така ще се определи победителят, който ще представи България на конкурса "Евровизия 2026".На 28 февруари, в предаване на живо, победителят ще изпее три песни, специално създадени за него. Комбиниран вот на жури и зрителите ще определи песента, с която изпълнителят ще представи България на "Евровизия 2026".Полуфиналите на конкурса са на 12 и 14 май, а финалът на 16 май. Домакин е столицата на Австрия – Виена.