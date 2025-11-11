Днес е голям празник, ето кой има имен ден
©
Известен Чудотворец, Свети Мина е покровител на сираците и бездомните. Смята се за закрилник и на всички народни лечители, знахари, воини, както и на хората, поели на дълъг път.
Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здраве на децата си, за радост и благополучие на дома.
Св. Мина бил войник в Египет. За вярата след мъчения бил посечен с меч в 296 година при Диоклетиан и Максимиан. Той изповядвал християнската вяра и служил във войската, разположена в Котуанската област, под началството на военачалника Фирмилиан. По това време в Рим царували заедно двамата нечестиви царе Диоклетиан и Максимиан (284-305 г.). Те издали указ да се предават на мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите.
Според указа вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да извършат идолски жертвоприношения. Тогава блаженият Мина, като не желаел да гледа това бедствие и почитането на бездушните идоли, оставил воинското си звание и се оттеглил в планините, в пустинни места. Той сметнал, че е по-добре да живее със зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога.
Свети Мина дълго време се скитал в планините и пустините, поучавайки се в Божия Закон, с пост и молитва, очиствайки душата си и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог. Така изминало доста дълго време.
В народните представи Свети Мина е бил господар на вълците, които трябвало да пуска и да прибира.
Неговият празник бележи средата на така наречените Вълчи празници - от Архангеловден до Коледни Заговезни - времето, в което вълците бесуват. От днес започват "Вълчите празници", които водят след себе си най-дългите нощи. По това време хората довършвали всички започнати ремонти, поправяли огради и запушвали процепите, през които можели да се промъкнат тенци, караконджоли и други зли сили.
На този ден празнуват носещите имената Виктор, Виктория и Минчо, Минка.
Още от категорията
/
Проф. Кирил Топалов: Българското общество днес все още наваксва вакуумът от 45 години в политическата демокрация и в духовността
10.11
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000
10.11
Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен при тази политическа конфигурация
10.11
Екатерина Стратиева: Това е поредният и твърде вероятно последният пирон в ковчега на българския рали спорт
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Правосъдният министър: Прокуратурата разследва случая с прегазено...
21:21 / 10.11.2025
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в Бъл...
19:16 / 10.11.2025
Как да разпознаем истинските евробанкноти?
17:31 / 10.11.2025
Зооинж. Михаил Михайлов: Наблюдава се стремително намаляване на б...
16:54 / 10.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и ...
16:46 / 10.11.2025
Мъжът, прегазил кучето Мая, твърди, че постъпката е неволна
16:46 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.