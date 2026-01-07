Днес изплащат първите пенсии в евро
Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. Преводите по банковите сметки на пенсионерите, които получават парите си по този начин, също ще бъдат извършени утре.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 януари. Възрастните хора ще могат да видят размера им в евро онлайн в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите разчитат на пощенските станции, където изплащането е според предварително утвърден график.
