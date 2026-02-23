Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет към институцията. По думите на председателя на Комисията Камелия Нейкова, ако той доброволно не го направи, ще се обсъди процедурата по принудителното му отстраняване.
В петък Стоил Цицелков хвърли оставка като вицепремиер по честните избори заради твърденията на Тошко Йорданов от "Има такъв народ", че има три присъди за шофиране в нетрезво състояние и притежание на марихуана.
След запитване от NOVA, от Европейската комисия потвърдиха, че Цицелков е бил отстранен за пет години като наблюдател на избори в чужбина заради неспазване етичните правила.
Днес изтича срокът, който ЦИК даде на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет
