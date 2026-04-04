Важен срок за упражняването правото на вот изтича днес, напомнят от ЦИК, цитирани от ФОКУС. Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес.

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Когато избирателят има регистриран в общината настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния му адрес, той може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в срок до 14 дни преди изборния ден – 4 април 2026 г., и да гласува по настоящ адрес.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация по настоящ адрес на лицето въз основа на искане за регистриране на настоящ адрес.

Условията и редът за регистрацията на настоящ адрес се определят в Закона за гражданската регистрация.

Заявления се подават и по електронен път през сайта на ГД ГРАО на този линк: https://regna.grao.bg