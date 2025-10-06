Днес обсъждат увеличението на минималната работна заплата

© Днес в от 11:00 ч. Националният съвет за тристранно членство сътрудничество ще проеведе заседание в Гранитната зала на Министерски съвет.



На дневен ред ще бъде законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-164, внесен от Деница Сачева и група народни представители. Както и проект, свързан определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г., внесен от министъра на труда и социалната политика, съобщи Министрески съвет.