|Днес трябва да започне публикуването на данни от търговските вериги в интернет портала "Колко струва"
Сайтът беше създаден от КЗП като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас.
В сайта ще се публикуват 101 вида стоки, чийто цени ще бъдат ежедневно оповестявани. Това включва голямата потребителска кошница, т.е. стоки от първа необходимост, данните за които всеки ден ще подават големите търговски вериги, за да ги прилага комисията в изготвената за целта платформа.
Търговците са задължени също да публикуват ежедневно на сайтовете си актуалните цени на всички предлагани от тях стоки. Това трябва да става до 7:00 часа, след което веднага да подават данните и до КЗП.
