Ахмед Доган - партия "Алианс за права и свободи". В столичен хотел се провежда учредителна конференция на новия проект.
Преипомняме, че на 11 септември Ахмед Доган обяви новия си политически проект. Името на партията е "Алианс за права и свободи".
"За мен какви ли не приказки се носят от социалните медии. Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт или инсулт. Не ходя като блуждаещо пиянде. Здрав съм. С тези думи Ахмед Доган започна представянето на новия си политически проект.
"Днес проведохме учредяване и избиране на ръководството на инициативен комитет. Беше избрано ръководство, приставаха над 101 души. Започваме да работим за новия политически проект, каза Танер Али.
На въпроса дали Доган ще застене начело на този политически проект, той отговори: "Ще участвам, с моя подпис започна списъка. Дали ще оглавя този проект, колегите ще решат".
Днес учредяват новия политически проект на Ахмед Доган - партия "Алианс за права и свободи"
© Булфото
Още от категорията
/
Преслав Райков: България получи "две глътки въздух", но няма капацитет да управлява "Лукойл". Спецов е политически ход
13:50
Президентът Румен Радев е категоричен: Назначаването на особен управител на "Лукойл" е незаконно
12:54
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
11:21
Надежда Йорданова: Фигурата на Румен Спецов създава впечатление за сламен човек без опит, назначен начело на бургаската рафинерия
11:21
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Още от 2023 г. законодателството предвижда особен управител на "Лукойл", имаше време да бъде поискано съдействие от Европейската комисия
10:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.