До 16 март се подават оферти за изработването на технически проекти и основен ремонт на 17 км пътища в Северозападна България
Първата позиция е за основния ремонт на 9 км от път III-1401 Вещица – Белоградчик /от 34-и до 43-и км/, на територията на община Белоградчик. Трасето преминава през село Вещица и е изградено през 80-те години на миналия век. През годините в участъка са извършвани само дейности по текущ ремонт и поддържане.
Втората обособена позиция е за основния ремонт на 8 км от път III-1102 Кладоруб – Салаш /от 26-и км до 34-и км/. Третокласният път преминава през общините Белоградчик и Димово. Отсечката е изградена през 50-те години на миналия век и също не е основно ремонтирано. Участъкът, който ще се ремонтира, пресича село Кладоруб, и на него има три кръстовища.
С ремонта на двата участъка трайно ще се възстановят транспортно-експлоатационните им качества. Ще се подобри носимоспособността и отводняването на пътната настилка и ще се повиши безопасността на движение.
Проектирането ще се извършва в три междинни етапа, като срокът за изпълнението им е 100 календарни дни, а прогнозният срок на строително-монтажните дейности е 360 календарни дни.
Оферти се подават до 16 март. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 17 789 112,55 евро без ДДС. За изпълнението на обектите АПИ е кандидатствала за финансиране по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
През ноември 2025 г. беше обявена обществена поръчка за строителен надзор при основния ремонт на пътищата, като работата на комисията по разглеждане на офертите продължава.
