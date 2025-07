До 22 хил. лева месечно: Защо заплатите на програмистите са толкова високи?

© Проучване показва, че IT специалистите у нас вземат заплата до 22 хиляди лева месечно.



"Това са високите стойности на заплатите. Много често чуваме въпроса "как е възможно някой човек да получава от 6 до 25 хиляди лева, а пък лекари, учители и инженери да получават наполовина". Разбирам това възмущение. От икономическа гледна точка е оправдано да взимат такива заплати, защото IT секторът създава висока добавена стойност. Специалист може да напише код, с който се пести човешки труд и се генерират милиони", каза маркетинг мениджърът Емил Попов.



Той е на мнение, че изкуственият интелект може частично да замени програмистите.







Нови позиции в сектора



"Ще се ограничи нуждата от нови IT специалисти, виждаме преструктуриране на пазара, появата и на нови позиции. Заплатите няма да се намалят, а позициите ще се преструктурират. В топ 3 с най-високи заплати се нареждат и софтуерните разработчици. Изкуственият интелект е тук, за да ни помогне. Живеем във времена, в които хората създават изкуство, превеждат, все повече се ползва ChatGPT. Той се използва и за създаването на банери във Facebook", допълни Попов в ефира на Bulgaria ON AIR.



Маркетинг мениджърът е на мнение, че трябва да се адаптираме към ИИ.



"Няма отлив, а както казах, има преструктуриране - насочват се към технологии, които помагат на изкуствения интелект. За съжаление, виждаме спад в търсенето на кадри за junior програмисти, но пък виждаме увеличение за обученията на машинното обучение и изкуствения интелект. Всеки един инженер или софтуерен разработчик трябва да има познания в програмирането, за да може да се насочи AI machine learning", поясни събеседникът.



В IT сектора са заети около 60-70 хиляди души



По думите му България все още е доста конкурентоспособна от гледна точка на заплащането.



"Софтуерен разработчик в САЩ взима около 130 000 долара на година, което е в пъти повече от нас. В Германия е същата картина. Но много хора се връщат и работят тук или за чуждестранни компании, или за местни компании. В момента в IT сектора са заети около 60-70 хиляди човека", заяви Емил Попов.



Компаниите все повече търсят хора, които са способни да пишат AI или machine learning.