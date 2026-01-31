Днес ще бъде предимно облачно и на места ще има слаби превалявания от дъжд или дъжд и сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се усили. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Ще застудява и максималните температури ще бъдат 3°-6°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.За утре - първият ден от месец февруари в по-голямата част от страната са издаднеи жълт и оранжев код за опасно време и снеговалежи.За Пловдив е възможно образуване на снежна покривка от 10 до 30 см; снежна виелица – комбинация от умерен снеговалеж, умерен до силен вятър и намалена видимост; Поледица.