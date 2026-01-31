До 24 часа времето се преобръща - виелици, поледици и до 30 см сняг
©
В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се усили. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Ще застудява и максималните температури ще бъдат 3°-6°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
За утре - първият ден от месец февруари в по-голямата част от страната са издаднеи жълт и оранжев код за опасно време и снеговалежи.
За Пловдив е възможно образуване на снежна покривка от 10 до 30 см; снежна виелица – комбинация от умерен снеговалеж, умерен до силен вятър и намалена видимост; Поледица.
Още от категорията
/
Земеделците предупреждават: Българското производство ще продължи да се свива и ще се отрази на качеството на живот
08:54
Фискален риск: Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност, разходите са над 2 млрд. евро годишно
08:53
Почина Деян Мендев
30.01
Проф. Георги Рачев: Един студен въздух от периферията на антициклон ще ни близне в неделя, а в понеделник се очаква доста сериозна снежна покривка
30.01
Празник е!
30.01
Даниел Петров: Българският пазар е залят от по-евтини стоки със занижени фитосанитарни показатели, които конкурират местното производство
29.01
Инцидент с много неизвестни: Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга пред парламента
29.01
Шкварек: Редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да "накажат"
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Йордан Божилов: Ние нямаме Черноморска стратегия и сега изоставам...
23:18 / 30.01.2026
Конгресът на БСП под въпрос, Паргов: Желанието започна да спада з...
20:15 / 30.01.2026
Мария Габриел с важен пост в ЮНЕСКО
20:18 / 30.01.2026
Последни дни, в които плащаме и с левове: БНБ обяви, че някои бан...
20:18 / 30.01.2026
Подгответе се: Тази нощ ни чакат дъжд и сняг!
20:17 / 30.01.2026
Приключиха консултациите за служебен премиер: Петима казаха "да"
20:17 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.