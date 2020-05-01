Äî äíè îòïàäàò êëþ÷îâè çàáðàíè ó íàñ! Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè îáÿâè êîè ñà òå

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"Ïðàâèòåëñòâîòî ùå îáÿâè íà÷èíà, ïî êîéòî ùå ñå îòïóñêàò ìåðêèòå. Âúðâè ñå ïî ïúòÿ íà ïîñòåïåííî îñâîáîæäàâàíå íà ìåðêèòå. Åäèí îò ïðèíöèïèòå, êîéòî ñå ñïàçâà å, àêî ñå äîïóñêà íÿêàêâî ñúáèðàíå íà èçâåñòåí áðîé õîðà, òî äà å çà ñïîðòóâàùèòå íà îòêðèòî. Ïîñëå ùå ñå âçåìå è ðåøåíèå çà ñïîðòîâåòå â çàêðèòè ïðîñòðàíñòâà", êàçà òîé.
"Ìíîãî àêòèâíî ñå îáñúæäàò òåçè íåùà. Çà ñúæàëåíèå, íå ìîæå äà ñå ïðåäâèäè â ïúëåí îáåì êàêúâ ìîæå äà å ðåçóëòàòúò îò òîâà íåùî. Âñè÷êè äúðæàâè ïî ñâåòà, ñ îòïóñêàíåòî íà ìåðêèòå, ãîâîðÿò çà "ïðîáà-ãðåøêà", êàçà ãåíåðàëúò.
"Íèå ñëåäèì ìíîãî âíèìàòåëíî êàêâî ñå ñëó÷âà è äàëè íÿêîÿ äúðæàâà, ñ ïî-îòïóñíàòè ìåðêè îò òóê, èìà ïîâå÷å çàáîëåâàåìîñò", äîáàâè øåôúò íà ÂÌÀ.
Òîé îãëàñè êîè ñà ìåðêèòå, êîèòî ùå ïàäíàò íàé-íàïðåä: "Íà ïúðâî âðåìå ùå ñå ðàçðåøè õîäåíå â ïëàíèíèòå, ùå èìà ðàçøèðÿâàíå íà êîíòèíãåíòà, êîéòî äà ìîæå äà èçëèçà â ïàðêà, ñïîðòîâåòå íà îòêðèòî ùå ñå ðàçðåøàò, êàêòî è ãðóïîâèòå òðåíèðîâêè íàâúí, íî ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ", çàÿâè òîé.
"Ðàçõëàáâàíåòî ùå áúäå ñúîáùåíî è îáÿâåíî êàòî äàòè îò ïðàâèòåëñòâîòî", äîáàâè òîé. "Èìàìå ñòàíîâèùå ïî âúïðîñà çà íîñåíå íà ìàñêè è äàëè äà òðÿáâà çàäúëæèòåëíî äà áúäàò íîñåíè íà îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà. Â çàòâîðåíè ïðîñòðàíñòâà è ãðàäñêè òðàíñïîðò, òîâà ùå îñòàíå. Ñïîðèì â ìîìåíòà çà îòêðèòèòå ïðîñòðàíñòâà", êàçà Ìóòàô÷èéñêè.
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