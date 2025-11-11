До края на ноември ще се полага маркировка на път I-4 на територията на област Велико Търново, съобщиха от АПИ.От утре - 12 ноември, до 30 ноември ще се полага маркировка на път I-4 на територията на област Велико Търново в участъка Ново село – Велико Търново – Кавлак. Движението ще се регулира с пътни знаци и сигналисти.На 13 ноември /четвъртък/ и 14 ноември /петък/ движението по път I-4, преминаващ през град Велико Търново, ще се осъществява на участъци в една лента, поради монтирането на портална рамка и указателни табели. Участъкът ще се регулира с пътни знаци и сигналисти.Шофирайте внимателно!