Доц. Ангел Кунчев: Няма отклонения в качеството на водата в районите с режим
89 са общините в България с нарушено водоподаване. Това показват данните на регионалното министерство за първата половина на септември. Засегнати са над 260 000 души. Най-тежка остава ситуацията в Плевен, където и за неделя са планирани протести заради липсата на вода. Очакват се и блокади на пътища.

В ефира на NOVA държавният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев увери, че няма отклонения в качеството на водата в районите с режим. 

"Когато се фокусираш върху това, че трябва да промениш хигиенните си навици, се стига дотам, че въпреки липсата на вода, елементарните мерки за дезинфекция предотвратяват епидемичен взрив", подчерта доцент Кунчев. 

И допълни: "От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода.  И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията".

