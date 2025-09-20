ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Ангел Кунчев: Няма отклонения в качеството на водата в районите с режим
В ефира на NOVA държавният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев увери, че няма отклонения в качеството на водата в районите с режим.
"Когато се фокусираш върху това, че трябва да промениш хигиенните си навици, се стига дотам, че въпреки липсата на вода, елементарните мерки за дезинфекция предотвратяват епидемичен взрив", подчерта доцент Кунчев.
И допълни: "От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията".
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Не яжте домати с краставици!
15:51 / 18.09.2025
