Статистиката показва, че две са групите с повишен риск от грип — хората над 65 години, особено тези с хронични заболявания, и децата в предучилищна възраст. Групата на децата от 1 до 4 години е с най-висока заболеваемост, веднага след тях са тези между 5 и 9 години. Но това го виждаме и без статистика — когато започнат работа детските градини и яслите, заболеваемостта е висока. Това обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев, коментирайки предложението децата да бъдат включени в безплатната програма за ваксиниране срещу грип.Той направи уточнение, че това, което се обсъжда, е предложение за промяна на съществуващата програма. "Това няма как да важи за настоящия момент. Сега в нея са включени само хората над 65 години. Но ако има такова желание, ние сме готови, а и има достатъчно медицински основания - децата също да имат достъп до безплатна ваксина, за да бъдат предпазени през най-активния сезон".По думите на Кунчев е нормално към края на сезона противогрипните ваксини вече да започват да липсват в аптечната мрежа. "Увеличаваме количествата всяка година. Тази година по програмата за възрастните са осигурени 100 хиляди дози повече дози. Броят на дозите, които са на свободния пазар, също са увеличени. Назалната ваксина за деца е с 50% повече дози", подчерта той пред NOVA.И беше категоричен, че хората са се убедили, че ваксините действат, и ги търсят активно. Той напомни, че в момента всички количества, предназначени за общопрактикуващите лекари, вече са при тях. Повечето дори са започнали имунизацията."Октомври и ноември са най-подходящите месеци за това", подчерта Кунчев. И напомни: "Важно е човек да не мисли, че е защитен на следващия ден след ваксинирането — не е така. Първите антитела се появяват след около 10 дни, а защитният титър, достатъчен да ни предпази, се достига едва на 20–21-ия ден. Затова е необходимо време, за да може имунитетът да свърши своята работа".По думите му "COVID малко ни е изненадал". "В момента около 20–25%, а в някои райони дори 30% от положителните проби показват заболяване от COVID. Така беше и в края на септември, и сега има вълна. Разбира се, не е само той — има и доста риновируси, но грип още няма.Това, че сме засекли по някой и друг единичен случай, е просто началото на сезона. Реалното разпространение ще започне през ноември, ще набере сила през декември и вероятно ще доведе до епидемия през януари", заяви той.И посъветва: "Празниците няма да бъдат отменени, но е добре хората да не допускат големи компании с видимо болни участници — зачервени, кашлящи, кихащи. Това със сигурност ще им спести неприятни последици в началото на новата година".