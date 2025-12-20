Доц. Ангелов: Историческият опит сочи, че ще има известно първоначално недоверие
Той разказа за 145-годишната история на българския лев и посочи как очаква да се възприеме новата валута от 1 януари 2026 година.
"Историческият опит сочи, че вероятно ще има известно първоначално недоверие, малко мнителност, но според мен това е стъпка в правилната посока. Ние така или иначе бяхме вързани към германската марка, от 1999 година сме вързани към еврото с фиксиран курс, така че това е просто смяна на купюра. Нищо чак толкова чрезвичайно няма да се случи", каза доц. Атанасов пред Bulgaria ON AIR.
"Разгледах новите монетки - те са със символи, които са добре познати от българската парична и монетарна история... Най-едрите евробанкноти са в жълто, така че пожелавам на всички българи след Нова година да имат повече жълти банкноти в портфейлите, които са с номинал 200 евро", каза още преподавателят.
