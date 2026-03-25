За момента няма място за паника, но опасността е напълно реална. Защото това е заболяване, което го има, което не е изчезнало и предположение, че ваксиналното покритие нас е доста сериозно намаляло, може да се очакват и нови случаи. Това каза началникът на Клиниката по детски инфекциозни болести в Инфекциозна болница в София доц. Атанас Мангъров в предаванетопо РадиоИ допълни: "Основната причина за нарастването на случаите от морбили е, че морбили е силно заразно заболяване и за да бъде обществото защитено, трябва ваксиналното покритие да бъде над 95%. За съжаление данните показват, че в момента ваксиналното покритие на децата с първа доза, която се прави на 13 месечна възраст, е паднало под 90, а ваксиналното покритие на тези с втора доза е още по-низко, в резултат на което може да се очаква тези, които не са ваксинирани или които са непълно ваксинирани, да се заразят и да се разболеят".На въпрос относно защо заболяването отново се появява след години на близо нулева заболеваемост, доц. Мангъров казва: "Много случаи на морбили имаше по време на епидемията от COVID-19. Причината за това беше, че хората стояха вкъщи, децата не ходиха на училище, но през миналата и по-миналата година също имахме случаи на морбили, които за щастие не бяха твърде много. Но винаги, когато ваксиналното покритие падне, случаи се появяват, защото в съседните на нас държави, каквато е в Румъния има случаи, освен това тези, които са болни, те имат контакти със Западна Европа, с Холандия и там е също източник на морбили".Доцентът коментира, че връзка на ваксината за морбили със заболяване като менингит категорично няма, като никога не е била доказана и това може да се отхвърли."Категорично може да се каже, че това не е вярно и това, което аз бих препоръчал, тези, които не са ваксинирани, да се ваксинират. И това се отнася най-вече за малките деца, които са на една година и едномесечна възраст, и тия, които са на 11-годишна възраст. Това, което трябва да се направи за нашата страна е, че втората доза се прави твърде късно, тя се прави чак на 11-12 годишна възраст. Една част от тях, които трябва да се ваксинират, някои тях вече имат деца. Докато в другите страни, втората доза се прави някак на около 4-5 годишна възраст, което според мен е по-оправдано и по-логично".За това как протича заболяването и каква е симптоматиката, доц. Атанас Мангъров казва: "Морбили е една от шарките, това е силно заразно заболяване, предаването става по въздушно-капков път. Инкубационният срок е между 2 и 3 седмици, като протича с характерен обрив, който се разпространява от главата надолу по тялото, много характерен симптом са силно зачервените очи, има добре изразен конюнктивит. Има болки в гърлото, общо неразположение, по лигавицата на устата, на бузите се намират в ранния етап на заболяването характерни петна, които са диагностичен белег. Общо взето продължителността на заболяването е около една седмица, болните са заразни около 3-4 дни преди да се прояви обрива и около 5-6 дни, след като се развие. И това, което е най-важното за морбили, е, че това е заболяване, което силно потиска имунната система и предразполага тези, които са болни към всевъзможни вторични инфекции".