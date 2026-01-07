Сподели close
Новата година започва с големи очаквания в българското общество за промени. Мисля че можем да се обединим около тази оценка, защото видяхме в края на миналата година едни протести, които доведоха и до оставка на правителството на Росен Желязков, протести, които са подкрепят от по-голямата част от българските граждани, което означава, че обществото има не просто очакване, а такова желание за промяна. Това заяви доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология на БАН в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

По думите му има много теми, които доминират в българския политически живот, но преди всичко е интересен въпросът за това "дали ще има алтернатива на модела ГЕРБ-ДПС".

"Ще се намери някой, който да изпълни ролята на служебен министър-председател", каза експертът и допълни, че Бойко Борисов и Делян Пеевски си "запазват картите" до провеждането на въпросните предсрочни парламентарни избори. "Те са тези, които дирижират политическите процеси. Но не трябва трябва да се изключва все пак и ролята на президента Радев", коментира доц. Чолаков.

По отношение на протестите през миналия месец той изтъкна грешката на ППДБ - да се опитат си ги присвоят, но подчерта, че "енергията на площада не е била опитомена". "Никой не трябва да си прави илюзията, че е сложил юзда по някакъв начин от политическите сили", заяви още гостът.

Относно пренареждането на силите в парламента доц. Чолаков каза, че е трудно да се направи обобщение. "Стратегията на ГЕРБ би могла да бъде да оставят, грубо казвано, ПП-ДБ да си изгърмят патроните", допълни той.

"Нормално е политиците да се стремят към да се стремят към максимума. В това няма нищо лошо. Но ако не успеят да реализират я реализират. Очевидно амбицията на ПП-ДБ е да имат пълно мнозинство. Ако това не се случи и за пореден път се окаже един провален парламент, и тези очаквания, с които са натоварени те, отново потънат в земята? Другият въпрос, който е напълно логичен е: Ако нямат такова мнозинство, с кого биха могли да формират редовно правителство?", каза доц. Петър Чолаков.