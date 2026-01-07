Доц. Чолаков: Борисов и Пеевски са тези, които дирижират политическите процеси, но не трябва да се изключва и ролята на президента Радев
©
По думите му има много теми, които доминират в българския политически живот, но преди всичко е интересен въпросът за това "дали ще има алтернатива на модела ГЕРБ-ДПС".
"Ще се намери някой, който да изпълни ролята на служебен министър-председател", каза експертът и допълни, че Бойко Борисов и Делян Пеевски си "запазват картите" до провеждането на въпросните предсрочни парламентарни избори. "Те са тези, които дирижират политическите процеси. Но не трябва трябва да се изключва все пак и ролята на президента Радев", коментира доц. Чолаков.
По отношение на протестите през миналия месец той изтъкна грешката на ППДБ - да се опитат си ги присвоят, но подчерта, че "енергията на площада не е била опитомена". "Никой не трябва да си прави илюзията, че е сложил юзда по някакъв начин от политическите сили", заяви още гостът.
Относно пренареждането на силите в парламента доц. Чолаков каза, че е трудно да се направи обобщение. "Стратегията на ГЕРБ би могла да бъде да оставят, грубо казвано, ПП-ДБ да си изгърмят патроните", допълни той.
"Нормално е политиците да се стремят към да се стремят към максимума. В това няма нищо лошо. Но ако не успеят да реализират я реализират. Очевидно амбицията на ПП-ДБ е да имат пълно мнозинство. Ако това не се случи и за пореден път се окаже един провален парламент, и тези очаквания, с които са натоварени те, отново потънат в земята? Другият въпрос, който е напълно логичен е: Ако нямат такова мнозинство, с кого биха могли да формират редовно правителство?", каза доц. Петър Чолаков.
Още по темата
/
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
29.12
Доц. Иван Иванов: Можем отново да влезем в един омагьосан кръг от предсрочни парламентарни избори
23.12
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
23.12
Още от категорията
/
БСП: Използването на военна сила за смяна на властта е сериозно нарушение на международното право
20:11
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия, припознаха президента Радев като техен неформален лидер
12:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.