Доц. Христев за възможните сценарии за избор на главен прокурор
Новият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов се възползва от правото си да предложи определяне на нов временно изпълняващ.
Спорове за легитимността на Сарафов
Преподавателят по европейско право доц. Христо Христев припомни пред Bulgaria ON AIR, че Борислав Сарафов продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, въпреки че наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС), както и други състави на Апелативния съд, са се произнесли, че той не е законен и.ф. главен прокурор.
"Би следвало да се събере Пленумът на ВСС. Възможно е един от подходите, който би предприело мнозинството на ВСС, е да се окаже, че кворум няма", каза гостът.
Възможни сценарии за избор на главен прокурор
Според него е възможно и прокурорската колегия да се опита изпреварващо да избере друг и.ф. главен прокурор.
По думите му се намираме в неестествено и противоречащо на логиката и Конституцията положение.
"С оглед на правилата в Закона за съдебната власт, г-н Сарафов не може повече да изпълнява правомощията на и.ф. главен прокурор и въпреки това той е там вече може би девет месеца след това", отчете доц. Христев.
Призив за нормализиране на прокуратурата
Той призова да се върнем към нормалното функциониране на прокуратурата, което не може да стане без нов състав на ВСС.
"Конституционната криза, кризата на правовата държава, в която България е изпаднала, е в резултат на съдебната власт", заяви преподавателят по европейско право.
"Очевидно е че сегашният модел трябва да бъде преодолян. Как - това е много сложен въпрос след промените в Конституцията. Има натрупани камари от факти, примери, че главният проблем на правовата държава е начинът, по който е уредена и функционира прокуратурата", подчерта доц. Христев.
Прогноза за ново назначение
Той прогнозира, че най-вероятно ще се предложи някой от другите заместници.
"За да бъде излъчен нов главен прокурор, първо трябва да бъде излъчен ВСС. Това няма как да стане без Народното събрание (НС) да изпълни своите задължения и да излъчи своята квота", уточни доц. Христев.
