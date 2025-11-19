Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искания от президента референдум отваря пътя за парламентарно разглеждане на този въпрос
© Фокус
Решението на Конституционния съд е тълкувателно, отбеляза той. То коментира факта, че едноличните действия на председателя на Народното събрание са противоконституционни.
"Решението определя конкретно правомощията по отношение на предложения за провеждане на референдум. Т.е. всички предложения за провеждане на референдум следва да стават със съответното решение на Народното събрание“, поясни проф. Орманджиев.
Решението на Конституционния съд има ретроактивно действие.
"Т.е. то дава тълкуване на Конституцията от момента, в който самата Конституция е приета. Чисто юридически това означава и дава възможност президентът да направи искане за провеждане на референдум“, обясни конституционалистът.
По това искане следва да има произнасяне от страна на Народното събрание.
"Искането следва да бъде администрирано, т.е. внесено по комисии и съответно да се изготви проект за решение. Важното в случая е да има произнасяне от страна на Народното събрание“, подчерта доц. Орманджиев.
Според него не се очаква санкция за председателя на Народното събрание, взел решението за отказ на президентското искане.
Още по темата
/
Нидал Алгафари към президента Радев: Безсмислените туристически пътувания до Япония, Казахстан, Узбекистан и други, на гърба на социално слабите, е разхищение
16.06
Корнелия Нинова за президента: Само допреди два месеца той агитираше за еврото. Ако си сменяш позицията, не говори добре
14.06
Деница Сачева за президента Радев: Лош стил е да говори за неща, които не са в интерес на държавата
13.06
ГЕРБ-СДС: Крайно време е президентът да се обяви за лидер на партия "Боташ" и да стартира проекта си
11.06
Още от категорията
/
Д-р Стефан Иванов каза как 149 СУ "Иван Хаджийски" бе избрано да координира мрежа от училища и университети в Португалия, Чехия, Полша, Италия и Румъния
21:16
Цончо Ганев в Сиан: България има исторически шанс да стане ключов логистичен център между Европа и Азия
19:42
Петър Колев: РСМ има историческия шанс да покаже, че има някакви наченки на държавност и справедливостта за трагедията в Кочани да възтържествува
19:40
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
17:35
Евгени Коцев: Зачеркнахме махленския и квартален футбол в името на парите и затова стигнахме дъното
18.11
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Който ще купува имот за инвестиция - може да загуби много пари
18.11
Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
Тома Белев: Сега и в София, и в други големи градове се строи върху речни корита, които е моделирано, че ще бъдат залети при наводнения
17.11
Мая Манолова подава жалба срещу цената на синя и зелена зона: Призовава гражданите да се присъединят
17.11
Емил Радев: Европейската комисия се вслуша в исканията ни и обяви своите цели за опростяване на европейското законодателство
17.11
Съществува мобилно приложение на Българската православна църква, който е свързан с официалния сайт на Светия синод
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.