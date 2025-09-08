ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
По думите му здравните осигуровки трябва да се вдигнат, но само с 1% от минималната работна заплата. "Социалните осигуровки твърдо не бива да се повишават на този етап, защото те се повишиха преди няколко години, но парите не отидоха в частните пенсионни фондове, а някои от тях вече са декапитализирани и поради лошо управление, и поради ниската осигурителна вноска.“ Той е категоричен, че не само не трябва да се вдига ДДС-то от 1 януари, но да не се намаляват ставките за храните и лекарствата предвид не особено доброто състояние на държавните финанси. Според него при всички случаи бюджетният дефицит ще бъде запълнен около с около 10 милиарда лева, предвидени за капиталовите разходи. Доц. Аврамов добави още, че съществува и щекотливият въпрос за вдигането на военните разходи и не е ясно още откъде ще бъдат набавени средствата за този разход. "Не бива да се прекалява с военните разходи. Може би са много необходими, но трябва да се обмисли кога да се направят.
Финансовият експерт посочи, че ще е трудно на правителството да състави бюджета за следващата година. България страда от намалението на икономическия растеж на Германия, на Италия, на Франция и т.н. И това неминуемо ще се отрази на българските финанси. "Аз смятам, че в името на запазване на коалицията и плавно въвеждане на еврото, правителството ще направи всичко възможно да направи един оптимален бюджет за момента. Той почва с 250 милиона евро минус заради банките. Има един плюс обаче – от Плана за възстановяване и устойчивост ще влязат 7-10 милиарда. И вместо да се харчат от нашия бюджет, ще се харчат европейски пари. Това е донякъде облекчение.“
За изготвянето на бюджета за 2026 година преди всичко трябва да се увеличават приходите, а разходите да се намалят, като се редуцират капиталните вложения, смята той. "При всички случаи при планирането не бива да се залага на популистки изхвърления, особено в областта на социалната дейност. В никакъв случай не може да се харчи безотговорно.“ Според експерта трябва да се редуцират няколко агенции, както и изрази съмнение в необходимостта от Министерство на електронното управление. Не е правилно да се съкращава щат в работещи министерства, защото при всички случаи там трябва да се отговаря на структурата на останалите 26 държави в ЕС, и просто трябва да се затегне контрола и всички служители да работят съвестно и да си изкарват заплатите, а те не са ниски.“
