"Удължаването на бюджета е полезно, но не е абсолютно задължително, за да функционира държавата", заяви докторът по икономика и финансов експерт доц. Йосиф Аврамов в предаванетонаПо думите му дори и без удължителен закон - държавните разходи могат да се извършват по правилото за една дванадесета от бюджета за предходната година, предвидено в Закона за публичните финанси."При липса на редовен бюджет обикновено се харчат с около 20–30% по-малко средства, което налага внимателно планиране на разходите. Трябва да се финансират преди всичко най-належащите нужди, като социални плащания и ключови публични услуги", посочи доц. Аврамов.Финансовият експерт не изключи и възможността редовният бюджет да се забави, ако преговорите за съставяне на правителство се проточат. Той предложи като вариант служебният кабинет да внесе проектобюджет, който парламентът да коригира и приеме.По отношение на данъчната политика Аврамов смята, че през тази година е малко вероятно да има увеличение на данъците, тъй като няма достатъчно време това да бъде въведено и администрирано. "В по-дългосрочен план обаче може да се обсъжда увеличение на корпоративния данък от 10% на 15% заради препоръки на международни институции", посочи той."Икономиката на България е изправена и пред външни рискове, свързани с международни конфликти и поскъпване на енергийните ресурси, което може да доведе до по-висока инфлация и забавяне на икономическия растеж", заключи доц. Аврамов.