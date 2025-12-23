Доц. Иван Иванов: Можем отново да влезем в един омагьосан кръг от предсрочни парламентарни избори
Според него в момента гражданите са готови да реагират много бързо с протести срещу безобразията в управлението. "Гражданите разбраха, че ако протестират, те могат да свалят правителства. В момента сме в една ситуация, в която би трябвало да се положат усилия за едно управление, което да е легитимно и да имаме премиер и Министерски съвет, които да дърпат конците“, обясни доц. Иванов.
Според него е възможно да се направят опити от страна на определени политически сили да яхнат разбираемия гняв на гражданите и те да бъдат разделени. Ако на предстоящите избори не се появи нова политическа формация, съществува риск в следващия парламент да се възпроизведе същата конфигурация. "На базата на лошата ни коалиционна култура и невъзможност да се правят негативни управленски коалиции на базата на програми, можем отново да влезем в един цикъл и омагьосан кръг от предсрочни парламентарни избори“, прогнозира доц. Иван Иванов.
Той отбеляза, че хората, които излизат на улицата, са привърженици на различни политически партии. "Това са преди всичко граждани, водени от чувството на гняв от цялата тази ситуация. Някои от тях са разочаровани от определени партии, други се надяват да намерят своето политическо представителство в бъдеще. Политическите лидери трябва да бъдат много внимателни в процеса на направляване и на отразяване или лидиране на тези протести. Според мен в момента ПП-ДБ играят доста рискова игра. Ако те се опитат еднолично да обяснят този протест с партийните си лидери или идеи, има риск този процес да се обърне, т.е. тези партии да бъдат сатанизирани. Всичко е въпрос на мяра“, коментира политическият психолог.
