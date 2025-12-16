Силви Кирилов на въпрос на депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова.
Народният представител уточнява, че за задължителния неонатален скрининг, в който през 2024 г. бяха включени и заболяванията спинална мускулна атрофия (СМА), тежки комбинирани имунни дефицити (ТКИД) и муковисцидоза, е проведена обществена поръчка за доставка на реактиви и консумативи.
"През месец юли 2025 r. са сключени договори за доставката на съответните реактиви и консумативи. Към момента обаче, провеждането на скрининга е възпрепятствано“, казва Бориславова и допълва, че министърът в оставка е посочил в предишен свой отговор, че следващата стъпка е провеждане на междуведомствено съгласуване за проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване па допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г., с които средства да бъдат обезпечени сключените договори, предаде Zdrave.net.
"Този процес е ключов, тъй като неговото финализиране ще даде възможност за организиране на доставките и стартиране на скрининrа в двете специализирани лаборатории за това“, допълва тя.
Министерство на здравеопазването е изпратило за междуведомствено съгласуване проекта на 12 септември 2025 г., казва доц. Кирилов. "С проекта на постановление се предлага одобряването на допълнителни разходи и трансфери в размер на 13 500 000 лв. по бюджета на МЗ за 2025 г. за организирането и провеждането на скрининг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените - неонатален скрининг и скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката и скрининг на злокачествени новообразувания на дебелото черво. Необходимите допълнителни разходи и трансфери за 2025 г. са за сметка на предвидените разходи по централния бюджет. В рамките на сроковете на съгласувателната процедура от Министерството на финансите не е постъпило становище по проекта на акт и финансовата обосновка към него“, казва здравният министър в оставка и допълва, че в следствие на това съгласувателната процедура не може да се счита за приключила.
Доц. Кирилов: Пари за неонатален скрининг няма, защото от МФ бавят становището по исканията ни
