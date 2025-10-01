Доц. Киселова: Тази учебна година ще бъде сериозно изпитание

© Фокус Аз съм част от този университет и за мен това не е просто откриване на учебната година, а нещо повече. Това заяви председателят на Народното събрание и преподавател по конституционно право доц. Наталия Киселова на откриването академичната учебна 2025/2026 година на Софийския университет "Св. Климент Охридски, предаде репортер на "Фокус".



"За мен тази учебна година ще бъде сериозно изпитание, защото в рамките на академичната година ще се опитам да съчетаят работата си на Народен представител с академичната натовареност", заяви още тя.



По думите й през последните години Алма матер присъства в световните класации. Според Киселова, преподавателите на СУ са най-добрите учени и преподаватели в България.



"Изкуственият интелект не може да замести атмосферата в аудиториите" акцентира Киселова и апелира младите студенти да бъдат достойни за заветите на Евлоги и Христо Георгиеви.