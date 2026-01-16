Доц. Кунчев: Грипната епидемия може да достигне своя пик в края на месеца
©
"България не попада едномоментно в епидемична ситуация. Следващата седмица, когато започнат да се включват нови области, ще започне нормализацията във Варна. Дали сме пълна свобода на колегите от РЗИ да взимат решенията и да препоръчат на инспекторатите по образованието как ще се учи".
По думите му ваксините работят и са си свършили работата. Обществен имунитет се постига при имунизация над 70-75% ваксинирани, поясни доц. Кунчев. По отношение на грипа нямаме за цел такъв процент, добави той.
По-скоро е важно хората над 65 години да бъдат ваксинирани, за да се избегне тежкото протичане на грипа и усложненията след него.
Само антивирусните препарати са тези, които влияят на вируса, уточни доц. Ангел Кунчев. Те не биват да бъдат възприемани като ваксина, а да бъдат употребявани само, когато наистина има нужда от тях.
"Не позволяват той да влезе в клетката и да се размножи. И те имат ефект върху този процес".
Почти не е възможно да се заразиш с грип втори път, каза Кунчев.
"Щамът, който предизвиква епидемията обикновено е монополист. Той е Той заема цялото пространство и чак към края на епидемията февруари започват да се появяват и други щамове".
За треската Чикунгуня доц. Ангел Кунчев поясни, че "сме внимателни, защото тя пробива в Европа".
"Това е вносно заболяване. Тропическа треска. Не е много тежко. В 90% от случаите се преодолява".
Той препоръча хората, които отиват в далечни южни тропически дестинации да имат предвид, че всяко ухапване крие риск. Ваксина срещу това заболяване няма, каза той.
Лечението му е симптоматично, допълни той.
Още по темата
/
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
Още от категорията
/
Пламен Панов, зам.-кмет: Европейска столица на културата постави Пловдив и България на картата на света
15.01
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: В България моделът на Uber и Bolt е извън закона
14.01
Получаваме безплатно противоминни кораби от Белгия и Нидерландгия, но ремонтът им ще струва 42 мил. евро
14.01
Чуков: Много се съмнявам, че Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Кроношпан" отговориха на заповедта на министъра на околната сред...
22:53 / 15.01.2026
Рени Миткова: Липсата на финансова грамотност е основната причина...
22:08 / 15.01.2026
По разпореждане на министър Генов: Спират "Кроношпан"
19:34 / 15.01.2026
Жанета от Царево се нуждае от неотложна трансплантация в Чужбина
17:40 / 15.01.2026
Няма да се гласува на изборите изцяло машинно, реши правната коми...
17:40 / 15.01.2026
Финансовият министър: Заплатите ще бъдат индексирани с 5%
16:54 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.