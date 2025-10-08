Новини
Доц. Кунчев: При подобни ситуации има рискове от чревни инфекции, ешерихия коли и хепатит А. Личната хигиена е изключително важна!
Автор: Екип Ruse24.bg 11:37Коментари (0)99
© NOVA NEWS
В ефира на NOVA NEWS гостува доц. Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор, който коментира как кризата с отпадъците и наводненията влияят върху здравето на хората и как да се предпазим от тях.

Според доц. Кунчев всички тези събития са свързани с общественото здраве и изискват сериозно внимание. "Вчера имах разговор със здравната инспекция, която вече изпраща предписания до общините – на местата, където отпадъците са събрани, трябва да се осъществи възможно най-бързото им извозване. Ако ситуацията продължи повече от 2–5 дни, ще предвидим и дезинфекция на тези места, тъй като съществува риск за общественото здраве", заяви той.

Относно тежките наводнения по Черноморието доц. Кунчев увери, че към момента няма непосредствена заплаха за здравето на хората. "Подобен подход прилагаме и при наводненията. Добрата новина е, че въпреки сериозността им, те бяха локализирани. Няма сериозно засегнати водопроводни съоръжения или залети водни станции, които захранват населени места. Въпреки това сме изпратили подробни указания до всички регионални здравни инспекции. Те участват активно в щабовете по места и следят ситуацията непрекъснато. Засега тя е под контрол и няма преки рискове за здравето", обясни здравният инспектор.

По думите му при подобни ситуации съществуват рискове от заболявания с воден произход."Основно става въпрос за повърхностни води, в които могат да попаднат болестотворни микроорганизми. Ако водоснабдителната система не е добре дезинфекцирана, съществува опасност от водни епидемии. Най-често това са чревни инфекции, ешерихия коли, хепатит А. Към момента няма индикации за подобни случаи", допълни той.

Доц. Кунчев подчерта значението на личните мерки. "Личната хигиена е от изключителна важност, колкото и банално да звучи. Също така – почистването на залетите площи и използването на дезинфектанти. Опасност крие и консумацията на храни, които са съхранявани в наводнени мазета – не може да се гарантира, че в тях не е проникнала замърсена вода", предупреди експертът.

По отношение на разпространението на COVID-19 доц. Кунчев посочи, че вирусът не е доминиращ в момента. "Около 18–20% от изследваните проби са положителни, но не можем да кажем, че COVID е водещият вирус. В момента циркулират множество различни респираторни вируси", уточни той.

