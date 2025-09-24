Новини
Доц. Кунчев: Ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Автор: Екип Ruse24.bg 09:24Коментари (0)66
© bTV
Очаквахме COVID да се превърне в респираторен вирус като грипа – и точно това се случва. Това заяви доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. По думите му заболяването вече протича сравнително леко, а новите щамове не налагат паника.

Той обясни, че държавата е осигурила около 50 000 дози ваксини за желаещите, като препоръката е такива да си сложат основно хората с хронични заболявания.

"Аз лично ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID засега. Най-важното е рисковите групи да се консултират с личния си лекар“, уточни Кунчев.

По отношение на новата задължителна ваксина срещу варицела, Кунчев обясни, че здравното министерство подготвя включването на препарата в имунизационния календар още от догодина. Това ще осигури безплатна защита за всички деца и ще изравни българския календар с този на най-развитите държави.

"При бюджет от 9 милиарда лева за здравеопазване няма причина да не се отделят 20–30 милиона за детските ваксини. Ваксината е доказано ефективна и предпазва от усложнения като херпес зостер, който може да се появи години след преболедуване,“ подчерта пред bTV Кунчев.

Рисковете от водния режим

Според експерта, макар в редица райони като Плевен, Брезник и Хасково да има воден режим и отклонения в качеството на водата, опасност за здравето няма. "Контролът е строг – пробите се вземат директно от чешмите на потребителите. При отклонения незабавно се спира употребата на водата за пиене и готвене,“ увери Кунчев.

По думите му при повишена мътност или наличие на арсен и манган – ВиК е длъжно да осигури водоноски и алтернативни източници за детски градини и ясли. "Най-опасното е това, което не виждате, но нормите са толкова консервативни, че реалният риск е минимален,“ поясни здравният инспектор.

Той препоръча след всяко пускане на водата да се изчакват няколко минути, докато утайките в тръбите бъдат изчистени.

Опасен ли е парацетамолът?

Кунчев коментира и разпространените от американския президент Доналд Тръмп твърдения, че парацетамолът, използван по време на бременност, води до аутизъм.

"Няма научни доказателства за такава връзка. Световната здравна организация и водещи научни институции са категорични, че това е фалшива новина,“ заяви той и призова родителите да се доверяват на проверени източници.

Той коментира, че статистиката се използва неправилно и се манипулират фактите.

общо новини по темата: 12096
23.09.2025 »
23.09.2025 »
19.09.2025 »
18.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
предишна страница [ 1/2016 ] следващата страница






