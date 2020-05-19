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Äîö. Êóí÷åâ: Òðÿáâà äà ñè ñëÿï, çà äà òâúðäèø ïðè òîëêîâà çàðàçåíè è ïî÷èíàëè, ÷å íÿìà âèðóñ
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 10:03 / 19.05.2020Êîìåíòàðè (22)79
© ÁÃÍÅÑ
Íå ðàçáèðàì õîðàòà, êîèòî ïðè íàä 4,8 ìèëèîíà çàðàçåíè è íàä 320 000 ïî÷èíàëè â äîñòà ïî-ðàçâèòè îò íàñ ñòðàíè ïî ñâåòà ïðîäúëæàâàò äà òâúðäÿò, ÷å íÿìà åïèäåìèÿ è íÿìà âèðóñ. ×îâåê òðÿáâà äà å ñëÿï, çà äà òâúðäè ïîäîáíî íåùî. Êàêòî è òåçè, êîèòî êîìåíòèðàò, ÷å ÷èïèðàìå áîëíèòå, çà äà áúäàò ïðîñëåäÿâàíè. Àêî íå áåøå ñìåõîòâîðíî, ùåøå äà å ìíîãî ñåðèîçíî".

Òîâà êàçà òàçè ñóòðèí íà ðåäîâíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïå
êòîð äîö. ä-ð Àíãåë Êóí÷åâ.

Òîé äîáàâè ñúùî òàêà, ÷å íå å íîðìàëíî è äà ñå ïðîòåñòèðà ñðåùó íåñúùåñòâóâàùà âàêñèíà.  "Âàêñèíà â ñâåòà îùå íÿìà è íå ðàçáèðàì çàùî èñêàò äà ïðîòåñòèðàò ñðåùó íåÿ", çàÿâè åêñïåðòúò.




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Òî÷íî çàùîòî íå ñúì ñëÿïà è ìåäèöèíñêî îáðàçîâàíèå èìàì çàòîâà íå âè âÿðâàì.....
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Ñïîðåä ìåí ïðîáëåìà íå å òî÷íî èìàëè ëè íÿìà ëè ïàíäåìèÿ. Ïðîáëåìúò å ôèíàíñîâ, çàùîòî õîðàòà íà äúðæàâíà ñëóæáà èì å äîáðå - ðàáîòÿò äèñòàíöèîííî èìà êèíòè, çà ìíîãî äðóãè íÿìà êèíòè. Ñàìî äà ïîïèòàì àêî ñå âçåìå ðåøåíèå äà ñå íàìàëÿò çàïëàòèòå íà äúðæàâíèòå ñëóâèòåëè, ïåíñèèòå äà ñå ñïðàò âðåìåííî ñîöèàëíèòå ïîìîùè, äðóãà ïåñåí ùå çàïåÿò ìíîãî îò ïîäðúæíèöèòå íà êîðîíàòà.
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Â Áúëãàðèÿ ðàñòå 18 ãîäèøíî áåçìîçú÷íî êîðèñòíî áúëãàðñêî ïîêîëåíèå êîåòî çàðÿçàâà ñ êîâàðíàòà áîëåñò êîðîíàâèðóñ ñâîéòå ðîäèòåëèòå è òàêà íàñëåäÿâàò òåõíèòå ïàðè è èìîòè.Èçâîä ìëàäèòå 18 ãîäèøíè Áúëãàðè ñà àë÷íè íî ñà è åãîèñòè êîèòî ìèñëÿò ñàìî çà ñåáå ñè è çà íèêîé äðóã
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Èìà åäíà èñòèíà óáèéöèòå â Áúëãàðèÿ àë÷íèòå áèçíåñìåíè è íåóêèòå ìíîãî îòâîðåíè ðîìè âñè÷êè òå ñå èíòåðåñóâàò ñàìî åäèíñòâåíî îò ñîáñòâåíèÿ ñè áèçíåñ çà äðóãèòå Áúëãàðè êîèòî óìèðàò îò êîâàðíàòà áîëåñò êîðîíàâèðóñ áåç ñúïúòñòâàùè çàáîëÿâàíèÿ âúîáùå íå èì ïóêà çàðàäè òàêèâà õîðà ñ òîâà ìèñëåíå Áúëãàðèÿ íèêîãà íÿìà äà ñå îïðàâè íèêîãà
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Êîãà ùå ðàçáåðåòå, ÷å å ïàíäåìèÿ çàùîòî íåçíàåì êàê äà ñå áîðèì ñðåùó âèðóñà, ÷å ïîäëåæè íà ïîñòîÿííè ìóòàöèè(ò.å. ìîæå äà ñòàíå ñìúðòîíîñåí à íèå íåçíàåì êàê ñå ëåêóâà ñåãà. Çà ñåãà ãëàâíèÿ ëåê å èìóííàòà ñèñòåìà) ÷å âúðëóâà âå÷å 6ìåñåöà ïî ñâåòà, à íå êàòî îáèêíîâåííèÿ ãðèá äîéäå çà ìàëêî â äàäåíà ãåîãðàôñêà øèðèíà è ñëåä 2 ìåñåöà ñè îòèäå. Íå ñìå âèäÿëè çëî êàòî 300-400 æåðòâè íà äåí ïîíåæå íå ñìå ãúñòî íàñåëåíè è ðàíî ñå âçåõà ìåðêè. Àêî áÿõìå âèäåëè òîëêîâà æåðòâè íà äåí äðóãà ïåñåí ùÿõòå äà ïååòå ò.å. ùîì íå ñìå âèäÿëè ãîëÿìîòî çëî, íå âÿðâàìå â íåãî. À íÿìà ëè äà å êúñíî çà êàêâîòî è äà áèëî àêî ÷àêàìå ïúðâî äà ãî âèäèì? Òàçè çèìà ùå âèäèì. Äàíî ãðåøàò, äàíî âèå ñòå ïðàâè, ïîíåæå ïðîãíîçèðàò, ÷å áúðçàòà ìóòàöèÿ, êîÿòî ïðîòè÷à âúâ âèðóñà ìîæå äà ãî íàïðàâè ñìúðòîíîñåí êàòî èñïàíñêèÿ ãðèï. Âñåêè îðãàíèçàì åâîëþèðà ñ öåë ïðèîáùàâàíå è îöåëÿâàíå. Íÿêîè ãî ïðàâÿò áàâíî è íèå õîðàòà èìàìå âðåìå äà èçìèñëèì êàê äà ñå ïðåáîðèì ñðåùó íåãî àêî òîé å âèðóñ èëè çàïëàõà çà íàñ. Äðóãè ãî ïðàâÿò áúðçî è çàòîâà èìà ïîâîä çà ïðèòåñíåíèå. Òîâà å ñìèñúëà íà ïàíäåìèÿòà- äà ãî îãðàíè÷èì, çàáàìèâ êàòî ðàçïðîñòðàíåíèå çà äà ìóòèðà ïî áàâíî ïðåõâúðëÿêè ñå â ðàçëè÷íè ãîñòîïðèåìíèöè ( çà ñåãà íå ìíîãî óñïåøíî) çà äà èìàìå âðåìå äà èçìèñëèì ëåê, à íå äà íàìåðèì ëåêàðñòâîòî êîãàòî âèðóñà å âå÷å ïî ìîãúù îò ñàìîòî ëåêàðñòâî.
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Õîðàòà íå èñêàò çàäúëæèòåëíà, ñúìíèòåëíà è ïðèáúðçàíà âàêñèíà, êîÿòî íå å òåñòâàíà êàêòî òðÿáâà. Êîëêî ãîäèíè îòíåìà, çà äà ñå îáÿâè åäíà âàêñèíà çà áåçîïàñíà? Äîðè ïðè òåçè, âèíàãè èìà øàíñ çà íåæåëàíà ðåàêöèÿ, êàìî ëè äà ìè ïðîáóòàò âàêñèíêà íàïðàâåíà çà 1 ãîäèíà ñ/ó íîâ âèðóñ ñ íåèçâåñòíè êà÷åñòâà, ìóòàöèè è äúëãîñðî÷íè ðåàêöèè. Áúäåòå ÷åñòíè ñïðÿìî êðèòèöèòå ñè, íå ñå îïèòâàéòå äà ãè èçêàðàòå ñÿêàø çàùèòàâàò íÿêàêâà ìàëîóìíà ïîçèöèÿ. Êîãà ùå å ðàçóìíî, êîãàòî çàïî÷íåòå íà ñèëà äà âàêñèíèðàòå ñïðÿìî íîâîïðèåòîòî çàêîí÷å ëè?
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Àààà òîâà å òîÿ äåòî êàçà , ÷å ïðè òðèìà çàðàçåíè îò íîâà áîëåñò ñå îáÿâÿâà åïèäåìèÿ ðŸ˜„Å êàê íå ãî å ñðàì ñëåä òàêèâà èçêàçâàíèÿ äà ïðîäúëæàâà äà ñå ïîêàçâà ðŸ˜„ Ìåí ìå õâàíà ñðàì ñàìî äîêàòî ãî ñëóøàõ ðŸ˜„
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Áîêëóê äîëåí, êîé êàçâà ,÷å íÿìà âèðóñ!?ðŸ¤¬ Õîðàòà òè êàçâàò, ÷å âèðóñà íå å ñìúðòîíîñåí è âñè÷êî êîåòî ïðàâèòå å åäèí öèðê !
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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