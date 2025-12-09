Доц. Ломир Киров: Интересът към ваксинацията срещу грип расте
©
"Много по-безопасно влязохме в декември, отколкото влизаме в бюджета,“ коментира с усмивка доц. Ломир Киров, отбелязвайки, че епидемиологичната картина към момента е спокойна.
По думите му пред БНТ, няма данни за начало на грипна вълна:
"Снощи направих едно бързо епидемиологично проучване с моите колеги. Наистина не може да се каже, че има нито вълна в момента, нито пък начало на някаква епидемия от грип. Няма такива данни“, каза той.
Той уточни, че изолираните случаи са редки, а други сезонни вируси се срещат в обичайните за сезона нива. Доц. Киров обясни, че по-топлото време през декември имат положителен ефект върху разпространението на вируси:
Той отчете, че значителният ръст във ваксинирането срещу грип също допринася за по-спокойната картина.
"Ваксинирането срещу грип у нас има един много положителен ръст нагоре, което си оказва своето влияние.“
Той коментира и защо не се поръчват повече ваксини:
"Грехота е да се поръчват много ваксини, пък вземат, че останат. Те са само за сезона и ако не бъдат употребени – стават излишни.“
Доц. Киров коментира и темата за финансовата рамка на НЗОК:
"В предишния бюджет не се виждахме – нищо не се спомена за тези, които специализират обща медицина. Надявам се сега плащането да се отнася за абсолютно всички", каза доц. Киров и допълни, че през последните две години интересът към специалността се увеличава:
На въпрос дали ще настояват за увеличаване на потребителската такса, той заяви:
"Ние сме го предложили и считам, че е обидно да предлагаш през 2–3 месеца едно и също на едни и същи хора. Сега да си вземат бележка и да мислят. Надявам се, че и това ще се случи.“
Още по темата
/
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08.12
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки – вижте модерните бабини рецепти
04.12
Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават! Ето какъв е основният симптом
03.12
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
23.11
Проф. Александрова: Вирусите на Земята са повече, отколкото са звездите във Вселената. COVID не е последната пандемия
11.11
Още от категорията
/
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
При определени ситуации имаме право на допълнителен платен годишен отпуск, който работодателят не може да откаже
08.12
Маргарита Генчева за протестите: Социалните мрежи играят голяма роля в разпространението на тези трендове
06.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Вълчев за Бюджет 2026: Ще има 10% увеличение на заплатите на перс...
22:54 / 08.12.2025
Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато
22:49 / 08.12.2025
FT: Николай Младенов може да оглави ръководството на Газа
22:28 / 08.12.2025
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
21:57 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.