Българското общество ще остане разделено така, както е разделено и от политиците, от еврото, от Евросъюза и прочие. Това каза специалистът по криминалистика доц. д-р Людмил Георгиев

"Криминалните случаи понякога също разделят обществото. За съжаление, се политизират подобни случаи, което допринася за допълнително напрежение в обстановката", допълни доц. Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Той разказа и подробности за книгата си "Криминалистическата фотография и видеозаписът при разследването". "За да я направя тази книга, аз вложих целия си практически и теоретичен опит, завърших и операторска работа в НАТФИЗ. Изследвах 360 видеозаписа от различни процесуални действия в няколко града, за да мога да синтезирам силните и слабите страни в работата на специалисти и технически помощници, които извършват видеозаписи по произшествията".

"Установих много пропуски и систематизирах плюсовете с минусите и с препоръки съм извел най-основните неща. И по този начин, като изследовател, като фотограф и оператор, мисля, че всичко онова, което е важно към този етап по тематиката, се намира в тази книга", разкри специалистът.

В ефира на предаването Людмил Георгиев показа част от своята колекция от фотографска техника, сред която е най-старият фотоапарат от началото на миналия век, каквито се използвали българските полицаи за заснемане на местопроизшествия по това време.