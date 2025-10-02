Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Доц. Марчева: Законът у нас е в риск, защото в продължение на години парламентът не излъчва конституционните органи 
Автор: Екип Ruse24.bg 18:14Коментари (0)89
©
Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и отказаха да образуват производства по негови искания.

"Това означава, че оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни, тъй като са издадени от некомпетентен орган. ВКС е приел, че след като неговата времева компетентност е изтекла по закон, то към днешна дата не е компетентен да действа като главен прокурор“, обясни доц. Деяна Марчева, преподавател по Конституционно право.

"Оттук нататък по всяко дело, всеки един акт на главния прокурор рискува, като попадне в съда, да бъде тълкуван като нищожен“, поясни тя.

Какво ще се случи с актовете след 21 юли, които е постановил Сарафов?

"Нямаме такова генерално действие за обявяване на нищожни на всички актове на главния прокурор. Във всяко отделно производство всяка заинтересована страна може да се позове на нищожност на тези актове и съдът ще преценява за всяко конкретно дело“, каза още доц. Марчева за bTV.

По думите ѝ оттук нататък следва ВСС да изпълни задължението си и да проведе процедурата за избор на нов главен прокурор.

"У нас законът е в риск, защото в продължение на години парламентът не изпълнява задълженията си да излъчи конституционните органи – инспектората и ВСС. Но в случая топката е по-скоро в прокурорската колегия и във ВСС, които биха могли да изберат друг и.ф. главен прокурор или да проведат процедура за избор на главен прокурор“, коментира доц. Деяна Марчева.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
22:55 / 30.09.2025
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
12:52 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
13:31 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
11:11 / 30.09.2025
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
07:45 / 30.09.2025
Актуални теми
Енергийна криза
България и Войната в Украйна
Първа лига сезон 2025/26
Катастрофи в България
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: