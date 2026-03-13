Доц. Милен Иванов: Ако Калушев не е левичар, имаме проблем с балистичната експертиза
"Нищо ново от брифинга"
"Беше странна пресконференция, дори силно казано пресконференция, беше изявление от страна на прокуратурата и МВР. Това е нагледен пример как не се прави пресконференция по случай, който има такава обществена значимост. Нищо ново не беше съобщено, освен процесуалните действия по разследването, които са нормални", каза бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов в студиото на Bulgaria ON AIR.
Според него е логично двете разследвания да бъдат обединени в едно.
"Ние нямаме никаква информация за версиите, по които се работи в това разследване, вследствие на което в интернет има огромно количество конспиративни версии - от извънземни до серийни убийци. Доверието към прокуратурата и МВР е много ниско, и каквото и да кажат тези две институции, никой не им вярва, което е много тежък сигнал по отношение на държавността. Версиите трябваше да бъдат оповестени, те не са тайна на разследването", допълни доц. Иванов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Ще покажат ли разследващите доказателства за самоубийство
По думите в обединените вече разследвания трябва да се съберат "железни доказателства", че има самоубийство.
"При извършено престъпление действията по разследването основното, което трябва да се изясни, е мотивът. Това ще да даде отговор на въпроса какво се е случило всъщност. Всички тези действия при новите експертизи, които се възлагат, целят именно това - да се изясни мотивът. Но все още обществото не е получило мнението на властите - кой е основният мотив да се извършат такива тежки престъпления. Когато няма нормален поток на информация от страна на властите, винаги се появяват теории и версии", подчерта гостът.
Доц. Иванов е на мнение, че е нормално разследващите да изчакат да се стопи снегът, за да се види дали под него няма следи.
"Не знам какво точно търсят, но ако са гилзи или отломки - те могат и с металотърсач да се намерят, но така или иначе прокуратурата си действа. В тази група е имало достатъчно признаци за престъпления, още преди да бъде извършено това убийство и самоубийство. Емблемата им повтаря 95% от емблемата на въоръжените сили. Наказателният кодекс изрично забранява носенето на такива знаци. Наличието на огромния брой оръжия е първият сигнал - защо тези хора се нуждаят от толкова оръжия", добави той.
Дарителите на организацията
Бившият зам.-ректор поясни, че това не са оръжия, които са за любител-ловец.
"Когато се случи такава трагедия, всеки си изгражда оправдателна за себе си версия. В рамките на разследването трябва да се разясни отношението на всички дарители към тази организация. А дали обгорената камера е съдържала micro SD карта или е записвала в централен DVR, също трябва да се каже. Къде са DVR-ите от записите на камерите, засегнати ли са от пожара? Някъде беше споменато, че в кемпера е имало Starlink антена, значи тя има мета данни в себе си", каза още доц. Милен Иванов.
"Ако Калушев не е левичар, имаме проблем с балистичната експертиза. Механизмът на извършените от него убийства и самоубийство е донякъде спорен. Входно-изходните рани показват, че са отляво надясно. Ако при първите убити ляво-дясно е нормално, то при него е трудно с дясна ръка да произведе изстрел, който да излезе от лявата страна", разясни той.
Доц. Иванов смята, че Деян Илиев - Мексиканеца е ключовият свидетел по разследването.
