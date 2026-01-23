Доц. Орманджиев за участието на България в Съвета за мир: Финалната дума ще бъде на народните представители
Той коментира подписването от премиера в оставка Росен Желязков за присъединяването на България към Съвета за мир. Доц. Орманджиев подчерта, че по темата трябва да се говори експертно, не политически.
Той посочи член 85 от Конституцията, в който се посочват ратификационните правомощия на НС.
"В случая се засяга член 85, алинея първа, точка първа и втора. Точка втора се засяга, тъй като става въпрос за договори, които касаят членството на Република България в международни организации. А точка първа са договорите, които подлежат на ратификация и които имат политически или военен характер", обясни пред NOVA NEWS доц. Орманджиев.
Той коментира, че нещата в случая са се случили много бързо и все още се уточнява характерът на акта, който е подписан. "Става въпрос за харта или за международна организация? От това ще зависят и последващите действия", коментира доц. Орманджиев.
"Доколкото имаме информация, става въпрос за решение на Министерския съвет, което е взето "на подпис“. И по този начин, всъщност, министър-председателят, поне според информацията, с която разполагаме, е имал възможност да подпише съответната харта", обясни преподавателят.
Следва ратификация в НС, която трябва да бъде направена чрез закон, който трябва да се внесе от МС. "Финалната дума ще бъде на народните представители", обясни той.
Доц. Орманджиев обясни още, че е важно дали са изпълнени правилата за международните договори на Република България от 2001 г. Според този закон президентът, министър-председателят и министърът на външните работи могат да подписват международни договори без изрично упълномощаване, което се дава от министъра на външните работи.
"Другият въпрос е, че има процедури, свързани с изготвянето на специален доклад и внасянето му в Министерския съвет, с евентуален коментар дали е необходима промяна в други нормативни актове. Но ние нямаме информация дали това се е случило. Самото подписване е въз основа на решение на Министерския съвет, което е взето "на подпис“, обясни Орманджиев.
