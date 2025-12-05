Доц. Петър Чолаков: Не изглежда особено вероятно да успее този вот на недоверие, но са длъжни да опитат
"В такъв политически момент е много трудно да се предскаже какво ще стане след оставка на правителството. Първо, от една точка чисто на процедурата, да кажем, да се търси ново мнозинство в този парламент", каза Чолаков, но е скептичен партиите от опозицията да успеят да "мелят брашно" заедно заради различните си политически възгледи, визирайки евроскептицизма на МЕЧ, "Величие" и "Възраждане".
"Тук наистина ще се мери и ще се претегля волята на избирателите и това кой как е защитил техния интерес. Ако на база на това, което са видели като политическо поведение от страна на формациите в сегашния парламент, те смятат, че тези политически сили отговарят на разбиранията им, на убежденията им, тогава ще ги подкрепят. И да кажем примерно, тези формации, които сега участват на протеста, биха могли евентуално да получат повече гласове. То разбира се и за това се прави – нека да бъдем директни в това нещо", каза доцентът и уточни, че все пак нищо не е сигурно.
"Изобщо не е сигурно, защото както често се случва в историята, може да дойде някой друг и да обере тези гласове, и да остави тези партии, които сега си правят, участвайки на протеста, сметки, с пръст в устата. Това може да се случи. Този някой може да бъде президентът Румен Радев, ако излезе с такъв проект, може да бъде някой трети, който загрява, който изобщо не сме очаквали, каквито случаи имаше последната година. Примерно "Величие“ кой ги броеше за нещо? Не казвам, че ще бъде "Величие“, може да бъде нещо съвсем различно. Така че ситуацията е непредвидима", заключи гостът.
