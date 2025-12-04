Доц. Петър Чолаков: Не съветвам нито един политически лидер да приватизира гнева на хората
© Фокус
"Тази пустота, която е духовна пустота, която сее в политическия живот, тази пошлост, наистина е непоносима. Така че всякакви опити за приватизация са изключително рисковани и не съветвам нито един политически лидер, дали настоящ, дали някой, който тепърва ще прави проекти, да се опитва да приватизира гнева на хората", допълни той.
Според Чолаков, има риск хората отново да останат излъгани, както често се е случвало през последните 35 години. Въпреки това той смята, че бездействието е по-лош избор – по-добре е гражданите да излязат и да изразят недоволството си, защото по друг начин промяна не се случва. Ключовият въпрос не е дали да се протестира, а кого хората ще подкрепят на следващите избори. Избирателите носят отговорността да мислят, да преценяват и да не дават доверието си на тези, които вече са ги подвели.
Той счита за трудно да се прогнозира какво ще се случи, тъй като протестите бяха спонтанни и изненадващи като мащаб. "Бихме могли да направим ясна прогноза, ако опозицията в 51-вия парламент беше обединена, а тя не е. Дали ще им стигнат гласовете да успеят да съборят това правителство? Ако вътре нещо в управляващите се пропука, тогава да", допълва гостът. Като друг фактор, който пречи на това да се предвиди какво ще се случи, той посочи и евентуалният политически проект на президента Радев.
"При всяко положение управляващите трябва да поемат малко повече отговорност. Ето, виждам, че министърът на вътрешните работи е оневинил самия себе за провокацията на протестите и това, че МВР допусна тези неща да се случват. Така допълнително се нагнетява напрежение с тази, смея да кажа, безотговорност и от това бягство от отговорността на министъра. Хората ще се ядосат още повече", каза още Чолаков и заключи: "Къде всичко това ще ни отведе, не знам. Но очевидно е, че има страшно много хора в страната, които не искат да продължаваме по същия начин политически".
Още по темата
/
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
10:36
Задържаният с 31 хил. лв. Симеон: При ареста предупредих за парите, никой не ми обърна внимание
09:42
Още от категорията
/
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смъртта на ВиК работник в Лясковец
19:19
Предложение: ЖП линията Русе–Горна Оряховица да се включи за финансиране в Механизма за свързване на Европа
19:18
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
16:08
През "Промахон" пропускат всички моторни средства, но гърците спряха товарния трафик през "Ексохи"
14:25
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
10:14
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
03.12
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха подкрепа и благодарност към Пеевски
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.