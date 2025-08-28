ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Доц. Щерьо Ножаров: Вдигането на МРЗ ще рефлектира върху данъците на тези, които не са на минимална заплата
Любослав Костов, главен икономист към КНСБ, заяви, че определянето на минималната заплата според законодателството показва, че това увеличение трябва да се случи. Той посочи, че синдикатът ще подкрепи този ръст. И допълни, че въпреки това МРЗ в България остава най-ниска в ЕС.
"Това увеличение е правилното, законово обоснованото, единственото възможно. Всичко останало е спекулация и популизъм. Знам, че бизнесът ще бъде против, но не помня някога работодателска организация да е подкрепяла увеличението на МРЗ", посочи още той.
Костов подчерта, че след като влизаме в "клуба на богатите", това трябва да се случва не само с цените, но и с доходите.
Доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник към БСК, изрази несъгласие с думите на Костов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Той посочи, че ако бъде вдигната минималната работна заплата, това ще рефлектира върху тези, които не са на МРЗ с данъците или по-високия държавен дълг.
"Ефектът от държавния бюджет има три фискални нива – хората, които получават пряко възнаграждение в обществения сектор (83 000 лични асистенти и още 30 000 души); мерки и програми за заетост (професионални приемни семейства и др.); социални плащания, базирани на МРЗ (обезщетения за безработица и др.). Нетният отрицателен ефект ще бъде 614 млн.лв., като тук се взимат и компенсираните – увеличените приходи за държавния бюджет от по-високи осигуровки и прекия данък за доходите. Това липсва в частичната оценка на въздействие на Министерството на социалната политика и Министерството на финансите", обясни Ножаров.
Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова каза, че няма нужда от такава частична оценка, защото това изискване за увеличаване на МРЗ е записано в закона. Но допълни, че "този текст възприе една европейска директива по порочен начин - взе се само една референтна стойност – МРЗ да бъде 50% от средната, като директивата не казва "брутна заплата".
Ножаров заяви, че твърдението, че работещите бедни се увеличават, е манипулация. И допълни, че страната отговаря на стандартите в ЕС.
Христова каза, че европейското законодателство трябва да бъде въведено правилно в България. Тя поясни, че в него пише, че МРЗ се увеличава на основата на колективното трудово договаряне, което у нас липсва.
Тя допълни, че за работещите бедни трябва да има други политики.
"В този дебат основополагаща теза трябва да е следната: работната заплата не е какво да е плащане, а за количество и качество труд, да е равна на приноса на човека към обществения труд", допълни тя.
Ножаров подчерта, че няма кой да работи във високотехнологичните предприятия, а затова е нужна реформа в образованието, за каквато синдикатите не говорят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
10:59 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
12:05 / 26.08.2025
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
21:04 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: