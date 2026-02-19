Доц. Силви Кирилов предаде поста министър на здравеопазването на доц. Михаил Околийски
От своя страна новият министър на здравеопазването доц. Околийски посочи, че в рамките на краткия хоризонт на функциониране на служебното правителство ще работи с приемственост, но ще се стреми и към оптимизация и интензитет, особено по отношение на текущите проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
"Ще фокусирам усилията си върху профилактиката, ранната диагностика, превенцията и по-добрата комуникация на здравните рискове“, подчерта доц. Околийски.
Той изтъкна, че друг акцент в работата му ще бъде финализирането на Наредбата за условията и реда за финансиране на проекти за дейности по предпазване, превенция, лечение и терапия на хазартна зависимост.
"Майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и ще концентрираме усилията си за решаване на натрупаните в този сектор проблеми“, каза още министърът.
