Има хора, които изпитват дискомфорт при честата смяна на времето. Тази честа смяна на времето е особено видима в края на март, началото на април и наистина някои свързват така наречената пролетна умора именно с тази честа смяна.По-голям проблем обаче за организма представляват големите денонощни амплитуди на температурата. Това каза внаклиматологът доц. Симеон Матев."Това е разликата между минималната и максималната стойност. Когато сутрин е около нулата, а става около 20 градуса, тогава наистина говорим за една умора и тази умора, или по-скоро един негативен ефект на това явление, се натрупва в човешкия организъм. И това е една от причините за така наречената пролетна умора", обясни Матев."Течности е много важно да се приемат и да не забравяме, че това е сезонът, в който организмът прави един преход от зимата към пролетта и последващото лято каза още той, като отбелязва, че и добрият сън от значение.