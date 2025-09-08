ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Доц. Стефан Шивачев: Съединението е всенародно дело, подготвяно в абсолютна тайна и с участието на държавниците
В подготовката и реализацията на Съединението участват всички. "Много дълги години беше налагана една тропа, че обявяването на Съединението на 6 септември 1885 г. изненадва всички. Напротив, през цялата 1885 г. в един уникален синхрон в България работят старите революционери, които използват практиката на създаването на комитети още от времето на Левски и Априлското въстание, които да подготвят въоръжени чети и народа за това събитие. Още през ранното лято на 1885 г. към това съзаклятие са привлечени и военните в лицето на майор Данаил Николаев, майор Сава Муткуров, поручик Въльо Стефов – това са ръководни офицери от Източнорумелийската милиция“, изброи историкът.
През август майор Сава Муткуров и Димитър Ризов информират окончателно българския княз и българските управляващи среди на маневрите в Шумен за подготовката и датата на обявяване на Съединението.
"Моментът е избран изключително сполучливо. В началото на септември българите вече са прибрали основната част от реколтата. По същото време в Шумен са свикани резервистите, т.е. основната част от полковете в Княжество България на маневри. На маневри са свикани в Пловдив и резервистите на Източнорумелийската милиция. И когато на 6 септември сутринта се обявява Съединението в Пловдив, всички реагират по един невероятно бърз начин. Само няколко часа след това в Пловдив се създава временно правителство на мястото на управлението на автономната провинция на Османската империя, в което временно правителство влизат революционерите в лицето на Захарий Стоянов, военните в лицето на майор Данаил Николаев и майор Райчо Николов, влизат представители на всички политически партии в Източна Румелия, кметът на Пловдив, т.е. всички обществени и политически сили. Министър-председателят на Княжество България се намира в Търново, за да може да се подчертае, че реакцията е свързана със старата столица на България от Второто българско царство. Князът и председателят на Народното събрание се намират във Варна. Те обявяват, че приемат Съединението и започват да действат в негова защита“, разказа доц. Шивачев.
За няколко дни военните полкове на Княжество България заемат позиция на българо-турската граница заедно с дружините на Източнорумелийската милиция и това възпира Турция да реагира и да вкара войски.
"Всичко това показва, че Съединението е подготвяно с участието на българската политическа класа, на държавниците. То е всенародно дело, подготвяно в абсолютна тайна“, подчерта доц. Шивачев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 80
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: