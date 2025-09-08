Новини
Доц. Стефан Шивачев: Съединението е всенародно дело, подготвяно в абсолютна тайна и с участието на държавниците
Автор: Цоня Събчева 20:18
©
Съединението на България е чисто българско събитие, подготвено от българите. С подготовката и реализацията му българите показват, че имат организационни способности да подготвят революция. Това каза историкът доц. Стефан Шивачев в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“

В подготовката и реализацията на Съединението участват всички. "Много дълги години беше налагана една тропа, че обявяването на Съединението на 6 септември 1885 г. изненадва всички. Напротив, през цялата 1885 г. в един уникален синхрон в България работят старите революционери, които използват практиката на създаването на комитети още от времето на Левски и Априлското въстание, които да подготвят въоръжени чети и народа за това събитие. Още през ранното лято на 1885 г. към това съзаклятие са привлечени и военните в лицето на майор Данаил Николаев, майор Сава Муткуров, поручик Въльо Стефов – това са ръководни офицери от Източнорумелийската милиция“, изброи историкът.

През август майор Сава Муткуров и Димитър Ризов информират окончателно българския княз и българските управляващи среди на маневрите в Шумен за подготовката и датата на обявяване на Съединението.

"Моментът е избран изключително сполучливо. В началото на септември българите вече са прибрали основната част от реколтата. По същото време в Шумен са свикани резервистите, т.е. основната част от полковете в Княжество България на маневри. На маневри са свикани в Пловдив и резервистите на Източнорумелийската милиция. И когато на 6 септември сутринта се обявява Съединението в Пловдив, всички реагират по един невероятно бърз начин. Само няколко часа след това в Пловдив се създава временно правителство на мястото на управлението на автономната провинция на Османската империя, в което временно правителство влизат революционерите в лицето на Захарий Стоянов, военните в лицето на майор Данаил Николаев и майор Райчо Николов, влизат представители на всички политически партии в Източна Румелия, кметът на Пловдив, т.е. всички обществени и политически сили. Министър-председателят на Княжество България се намира в Търново, за да може да се подчертае, че реакцията е свързана със старата столица на България от Второто българско царство. Князът и председателят на Народното събрание се намират във Варна. Те обявяват, че приемат Съединението и започват да действат в негова защита“, разказа доц. Шивачев.

За няколко дни военните полкове на Княжество България заемат позиция на българо-турската граница заедно с дружините на Източнорумелийската милиция и това възпира Турция да реагира и да вкара войски.

"Всичко това показва, че Съединението е подготвяно с участието на българската политическа класа, на държавниците. То е всенародно дело, подготвяно в абсолютна тайна“, подчерта доц. Шивачев.

Статистика: