Доц. Стефановски: Въведохме система за управление на контролната дейност на НЗОК
Системата ще позволи по-бързо, лесно и проследимо осъществяване на дейностите по контрол на договорните партньори на НЗОК - лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, дентална помощ и аптеки. Данните в системата са в унифициран формат и са достъпни за инспекторите, които ги извършват и за техните ръководители. Това улеснява оперативното ръководство на контролната дейност, но и да се извадят обобщени данни за броя, вида, естеството, обхвата и етапа на осъществяване на проверките, конкретните резултати от тях, както и служителите, които ги извършват. Да се оценяват натовареността и качеството на извършените дейности от всеки отделен служител. Това ще даде възможност за оптимизация и подобряване на контрола в реално време.
Системата за управление на контрола беше възложена за изграждане на Информационно обслужване АД от доц. Стефановски през лятото на миналата година. Предстои обучение за работа с нея да преминат и служителите с контролни функции във всички РЗОК.
/
