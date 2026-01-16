Въведохме изцяло нова информационна система за управление на контролната дейност на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от началото на 2026 г. Чрез нея се реализира цялостна електронизация - назначаване, управление, документиране и отчитане на резултатите от проверките, извършвани от инспекторите на НЗОК и Районните здравноосигурителни каси в страната (РЗОК). По този начин ще се осигури по-целесъобразно и законосъобразно разходване на средствата на здравноосигурените лица в България. Защото подобряването на контрола и електронизацията са двата водещи приоритета, които защитих при избора си за управител на Здравната каса. Това заяви доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК, на първото обучение за работа със системата за контрольорите от Централното управление на НЗОК.Системата ще позволи по-бързо, лесно и проследимо осъществяване на дейностите по контрол на договорните партньори на НЗОК - лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, дентална помощ и аптеки. Данните в системата са в унифициран формат и са достъпни за инспекторите, които ги извършват и за техните ръководители. Това улеснява оперативното ръководство на контролната дейност, но и да се извадят обобщени данни за броя, вида, естеството, обхвата и етапа на осъществяване на проверките, конкретните резултати от тях, както и служителите, които ги извършват. Да се оценяват натовареността и качеството на извършените дейности от всеки отделен служител. Това ще даде възможност за оптимизация и подобряване на контрола в реално време.Системата за управление на контрола беше възложена за изграждане на Информационно обслужване АД от доц. Стефановски през лятото на миналата година. Предстои обучение за работа с нея да преминат и служителите с контролни функции във всички РЗОК.