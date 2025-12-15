Към момента няма никакво съмнение за ангажиментите на САЩ по отношение на Член 5. Но САЩ имат ясна позиция, че европейските страни и Канада трябва да повишат разходите си за отбрана, капацитета на отбранителната си индустрия, отбранителния си капацитет и разработката на въоръжение и технологии, така, че САЩ да не са изключителният доставчик на сигурност за Европа. Това каза доц. Велизар Шаламанов – директор "Отбранителна политика“ в Атлантически клуб, бивш министър на отбраната, в предаванетонаСилата на НАТО е в адаптацията и в постоянните промени, но те стават във формат равноправни консултации, заяви той. "В НАТО решенията се взимат с консенсус и в резултат на консултации и на базата на ясни национални позиции. Всяка страна трябва да има много ясна позиция. В случая САЩ имат пределно ясна позиция – може да не ни харесва в цялост, но това е позицията на суверенна държава. Не мисля, че напускането на НАТО е национална позиция на САЩ. Ако има такъв дебат вътрешно в САЩ, това е тяхно право и нека той да протече. Важно е ние да имаме своя ясна позиция, а още по-добре е, ако позициите на европейските страни бъдат хармонизирани“, смята доц. Шаламанов.Сътрудничеството между страните членки на НАТО и Европейския съюз в разнородна среда за сигурност трябва да бъде насочено към възпиране на агресивната политика на Русия във военен план и в сферата на хибридните атаки. "САЩ могат да помогнат, но не могат да бъдат основен фактор за възпиране на Русия, поне в конвенционален и в информационен план“, допълни бившият министър на отбраната.Велизар Шаламанов коментира и преговорите за мир в Украйна в контекста на новата стратегия за сигурност на САЩ. "Виждаме развитие на позициите и много голяма гъвкавост от страна на президента Зеленски, който приема провеждането на избори и предлага референдум. Но нека не забравяме, че условие за това е прекратяването на терористичните атаки на Русия срещу граждански обекти на територията на свободна Украйна. В момента според мен има максимален прогрес от украинска страна. Важно е руската страна да приеме прекратяване на огъня. Тогава ще могат да бъдат извършени тези важни стъпки, включително избори, референдум, които ще дадат още по-голяма политическа легитимност за постигане на крайното решение“, заяви той.Ролята и участието на Европа в този процес се засилва, смята Велизар Шаламанов. "Това трябва да става в посока гаранциите за сигурност, които Европа може да даде, както и гаранциите за възстановяване на Украйна и бързото интегриране в Европейския съюз, защото само това гарантира дълготраен и устойчив мир. В бъдеще вероятно ще има коалиция на желаещите и вярвам, че България ще има визията и лидерството да бъде активен участник в тази коалиция в защита на българските интереси“, добави Шаламанов.